«Live and Let Die», «Diamonds are Forever» και «Skyfall», το τελευταίο βραβευμένο με Οσκαρ, ήταν τα τραγούδια από τη σειρά του Τζέιμς Μποντ, που ακούστηκαν στο Dolby Theatre και στην 97η απονομή των βραβείων Οσκαρ, ενώ η Μάργκαρετ Κουόλεϊ φορώντας ένα κατακόκκινο φόρεμα, άνοιξε το αφιέρωμα στη σκηνή.

Ναι, λίγες ημέρες μετά τα νέα ότι τα νήματα στο πολυαγαπημένο φραντσάιζ του Μποντ θα κινεί από εδώ και στο εξής, ο Τζεφ Μπέζος και η Amazon και όχι οι εδώ και χρόνια πολύπειροι παραγωγοί Μπάρμπαρα Μπρόκολι και Μάικλ Τζ. Γουίλσον, ο Μποντ απέκτησε με κάθε μεγαλοπρέπεια τη δική του στιγμή στα Όσκαρ 2025 με ένα μουσικοχορευτικό αφιέρωμα στις ταινίες του που συντροφεύουν το κοινό πάνω από 60 χρόνια, ερμηνευμένο από τις Lisa, Doja Cat και Raye.

Η Χάλι Μπέρι, η οποία επανέλαβε στο κόκκινο χαλί το παθιασμένο της φιλί με τον Έντριαν Μπρόντι πριν από 22 χρόνια, έχοντας πρωταγωνιστήσει ως Τζινξ στην ταινία «Πέθανε μια άλλη μέρα» με τον Πιρς Μπρόσναν ως Τζέιμς Μποντ το 2002, προλόγισε την περφόμανς και το αφιέρωμα στον 007 και στους πολλούς άνδρες που τον έχουν υποδυθεί. «Αυτό το χαρακτηριστικό μείγμα, κινδύνου, στυλ και ίντριγκας; Λοιπόν, αυτό το στυλ είναι διαχρονικό», είπε η Μπέρι δίνοντας τη σκυτάλη στους ερμηνευτές της περφόρμανς.

Την εισαγωγή στα τραγούδια και τον χορό, αλλά και τον σχετικό φόρο τιμής στα κορίτσια του Βρετανού πράκτορα που έχουν περάσει από τη μεγάλη οθόνη, ανέλαβε με πολύ αέρα και στυλ η Μάργκαρετ Κουόλεϊ που λικνίστηκε στο μουσικό θέμα του 007. Η Lisa εισήλθε στη σκηνή σχεδόν πετώντας, σαν αερικό, για να τραγουδήσει το «Live and Let Live» των Wings, το θέμα από την ομώνυμη ταινία του 1973. Ενώ χορεύτριες ντυμένες στα κόκκινα χόρευαν με άνδρες με σμόκιν, η Lisa άπλωσε τα χέρια της προς τον ουρανό, δίνοντας τη σκυτάλη στην Doja Cat για να δώσει μια λαμπερή ερμηνεία του «Diamonds Are Forever» της Σίρλεϊ Μπάσεϊ από την ομώνυμη ταινία Μποντ του 1971.

Η Raye ολοκλήρωσε την παράσταση με μια διασκευή του «Skyfall» της Adele, στο προσωπικό της στυλ. Ντυμένη με ένα ασπρόμαυρο φόρεμα και συνοδευόμενη από την ορχήστρα των Οσκαρ ξεσήκωσε το κοινό στην αίθουσα το Dolby Theatre.

Ο Τζέιμς Μποντ βρίσκεται ψηλά στην ειδησεογραφία τον τελευταίο καιρό, και όχι επειδή υπάρχει μια νέα ταινία στα σκαριά του φραντσάιζ, αλλά κυρίως γιατί η Amazon αναλαμβάνει πλέον την δημιουργία των μελλοντικών ταινιών. Τον Νοέμβριο, οι Μπάρμπαρα Μπρόκολι και Μάικλ Τζ. Γουίλσον τιμήθηκαν με το Irving G. Thalberg Memorial Award, σημαντικό βραβείο στα περίοπτα Governors’ Awards για το σύνολο της καριέρας και της προσφοράς τους στον κινηματογράφο. Και τη βραδιά των Όσκαρ, οι δύο παραγωγοί που έβαλαν τη σφραγίδα τους στο φραντσάιζ τιμήθηκαν και με το παραπάνω.

Η μουσική του Μποντ είναι τόσο εμβληματική όσο και ο ίδιος ο χαρακτήρας, συνδυάζοντας την κινηματογραφική μεγαλοπρέπεια με την ποπ ευαισθησία. Η κιθαριστική μελωδία του θέματος του «James Bond» γράφτηκε από τον Μόντι Νόρμαν και ενορχηστρώθηκε από τον Τζον Μπάρι. Αλλά εξίσου επιδραστικά υπήρξαν και τα τραγούδια που γράφτηκαν ειδικά για το φραντσάιζ, όπως τα «Goldfinger» (1964) και «Diamonds Are Forever» (1971) της Σίρλεϊ Μπάσεϊ, το «Live and Let Die» (1973) του Πολ ΜακΚάρντνεϊ, το «A View to a Kill» (1985) των Duran Duran, το «Skyfall» (2012) της Adele, το «Writing’s on the Wall» του Σαμ Σμιθ και το «No Time to Die» (2020) της Μπίλι Άϊλις. Και τα τρία τραγούδια από τη δεκαετία του 2000 κέρδισαν χρυσά αγαλματίδια Όσκαρ.