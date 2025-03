Oscars 2025: Η λεπτομέρεια στο φόρεμα της Ariana Grande που ξετρέλανε το κοινό

Η μεγαλύτερη βραδιά του κινηματογράφου έφτασε, με τους κορυφαίους σταρ του Χόλιγουντ να κατακλύζουν το Dolby Theater στο Λος Άντζελες για τα Όσκαρ 2025.

Η 97η απονομή των βραβείων Όσκαρ, με οικοδεσπότη τον Conan O'Brien, μεταδίδεται ζωντανά από το ABC και το Hulu και είναι γεμάτη με εντυπωσιακές εμφανίσεις, συναρπαστικές νίκες και επικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ διασημοτήτων.

ariana’s dress is an homage of dorothy’s ruby slipper 😭 #oscars pic.twitter.com/1CbvwNGnmw

Όπως συμβαίνει σε κάθε απονομή βραβείων, η βραδιά δεν στερείται από εκκεντρικές εμφανίσεις, απρόσμενα περιστατικά και τρελά στιγμιότυπα.Κι αυτό συνέβη από το άνοιγμα κιόλας των φετινών βραβείών. Η Ariana Grande και η Cynthia Erivo ήταν το μουσικό ντουέτο που άνοιξε τη βραδιά. Πολλοί φαν των μιούζικαλ παρατήρησαν αμέσως ότι το φόρεμά της Ariana περιείχε έναν πολύ ιδιαίτερο φόρο τιμής στην ταινία Wizard of Oz.

Did not miss the ruby slipper on the back of Ariana's dress that was beautiful #oscars 👠 pic.twitter.com/DmqzlqXxS0