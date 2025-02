Οι γαλλικές αρχές συνέλαβαν δύο άτομα μετά τη ρίψη αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών στο ρωσικό προξενείο στη νότια πόλη της Μασσαλίας. Η επίθεση έγινε κατά την τρίτη επέτειο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία τη Δευτέρα και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τρία πλαστικά μπουκάλια αναψυκτικού ρίχτηκαν στους κήπους του προξενείου και μόνο δύο εξερράγησαν. Η Μόσχα έκανε λόγο για «τρομοκρατική επίθεση», ενώ το Παρίσι καταδίκασε «κάθε παραβίαση της ασφάλειας των διπλωματικών εγκαταστάσεων».

Η εισαγγελία της Μασσαλίας δήλωσε ότι οι συλληφθέντες ήταν ενήλικες, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες. Η περιφερειακή εφημερίδα La Provence ανέφερε ότι εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια μιας διαμαρτυρίας υπέρ της Ουκρανίας το βράδυ της Δευτέρας.

Video of attack on Russia’s Consulate General in Marseille, France

On Monday, two molotov cocktails were thrown onto the territory of the consulate. Two suspects, 48 and 59 years old, were detained, according to local media. pic.twitter.com/kdknAvlIrx

— NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2025