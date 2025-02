Η βιβλική δραματική σειρά «House of David» που μέσω της εταιρίας παραγωγής Argonauts Productions του Παναγιώτη Παπαχατζή γυρίστηκε πέρσι στην Ελλάδα, θα αρχίσει να μεταδίδεται στις 27 Φεβρουαρίου στην πλατφόρμα ψυχαγωγίας Prime Video.

Η σειρά συστήνει στο κοινό τον ανερχόμενο 22χρονο ηθοποιό Μάικλ Ισκάντερ που πρωταγωνιστεί στον ρόλο του Δαυίδ -του μελλοντικού βασιλιά του Ισραήλ-, καθώς αντιμετωπίζει τον Γολιάθ (Μάρτιν Φορντ) και εκπληρώνει το πεπρωμένο του ως ο εκλεκτός του Θεού, χρισμένος από τον προφήτη Σαμουήλ (Στίβεν Λανγκ).

Δείτε το τρέιλερ

Με την καθοδήγηση του Θεού, ο προφήτης Σαμουήλ χρίζει απρόσμενα έναν απομονωμένο έφηβο βοσκό που κανείς δεν θα περίμενε, ως νέο βασιλιά. Καθώς ο Σαούλ χάνει την εξουσία του πάνω στο βασίλειό του, ο Δαυίδ οδηγείται σε ένα ταξίδι ανακάλυψης και εκπλήρωσης του πεπρωμένου του, περνώντας μέσα από την αγάπη, την απώλεια και τη βία στην αυλή του ίδιου ανθρώπου που είναι προορισμένος να διαδεχθεί. Όταν ένας ηγέτης πέφτει, ένας άλλος πρέπει να αναδυθεί.

Η σειρά «House of David» γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα με την υποστήριξη του επενδυτικού κινήτρου του Cash Rebate και τη συμβολή του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.)-Creative Greece. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Μαρκόπουλο, την Ανάβυσσο και το Λαύριο της Αττικής, καθώς και σε άλλες περιοχές.

Στην εντυπωσιακή σε μέγεθος παραγωγή συμμετείχαν περίπου 600 άτομα, με το 85% εξ αυτών να είναι καλλιτεχνικοί και τεχνικοί συντελεστές από την Ελλάδα, και μάλιστα σε σημαντικές θέσεις, όπως: Διευθυντή Φωτογραφίας (Σίμος Σαρκετζής), Art Director (Δημήτρης Ζιάκας), Ενδυματολόγου (Μαγιού Τρικεριώτη), Ηχολήπτη (Νίκος Μπουγιούκος) κ.α.

Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι ανάλογο σε ξένη παραγωγή που γυρίζεται στη χώρα μας. Η συνεργασία των δύο πλευρών στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και ανάλογο ενθουσιασμό, όπως είπε άλλωστε και ο κύριος εμπνευστής του εγχειρήματος, Αμερικανός Τζον Έργουιν, ο οποίος από τα 16 του ακόμη, επιθυμούσε να δώσει σάρκα και οστά στην ιστορία του Δαυίδ -και το έκανε στη χώρα μας: «Έχω ερωτευτεί τόσο την Ελλάδα όσο και τους ανθρώπους της. Νιώθω τη μαγεία, την ομορφιά, τη μοναδική ιστορία της – και η ίδια η κάμερα την λατρεύει», δήλωσε, απολαμβάνοντας την ελληνική εμπειρία.

Μαζί με τον Τζον Γκαν ο Τζον Εργουιν είναι οι δημιουργικοί διευθύνοντες και σκηνοθέτες της Wonder Project, εταιρείας που δρύθηκε από έμπειρους επαγγελματίες της βιομηχανίας του θεάματος, με σκοπό να παράγει ταινίες και σειρές υψηλών προδιαγραφών για το παγκόσμιο κοινό που εμπνέεται από την πίστη και τις ανθρώπινες αξίες. Η σειρά «House of David» αποτελεί το πρώτο της project και γυρίστηκε σε συνεργασία με τις Nomadic Pictures και Argonauts Productions, μια παραγωγή της Wonder Project και των Amazon MGM Studios, μαζί με τις Kingdom Story Company και Lionsgate Television.

Στις 27 Φεβρουαρίου η σειρά θα κάνει πρεμιέρα με τρία επεισόδια, σε περισσότερες από 240 χώρες και περιοχές παγκοσμίως. Στη συνέχεια θα προβάλλεται ένα επεισόδιο κάθε εβδομάδα.