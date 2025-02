Κατά πάσα πιθανότητα ο Μόιζε Κεν θα προλάβει το πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο Conference League παρά τον τραυματισμό του στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του αγώνα πρωταθλήματος απέναντι στη Βερόνα.

Ο Ιταλός φορ και αρχισκόρερ των «βιόλα» στη σεζόν (19 γκολ σε 30 παιχνίδια) κατέρρευσε μετά από χτύπημα στο κεφάλι και διεκομίσθη σε νοσοκομείο προκειμένου να νοσηλευτεί. Το βράδυ της Κυριακής, κι αφού είχε την έγκριση των γιατρών, έλαβε εξιτήριο κι επέστρεψε στη Φλωρεντίνα, ωστόσο τη Δευτέρα έμεινε εκτός προπόνησης.

Moise Kean has collapsed on field after a head injury 🤕 Prayers up for Moise #Kean🤞🏽

