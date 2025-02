«Ζήτω ο βασιλιάς», υπέγραψε ένα μήνυμά στο TruthSocial ο Ντόναλντ Τραμπ και προκάλεσε το μένος της Μαντόνα. Η τραγουδίστρια έχει δηλώσει πως είναι επικρίτρια του αμερικανού προέδρου πολλές φορές.

«Πίστευα πως αυτή η χώρα οικοδομήθηκε από Ευρωπαίους, για να διαφύγουν από την εξουσία ενός βασιλιά και να δημιουργήσουν έναν νέο κόσμο που θα κυβερνάται από τον λαό», έγραψε η διάσημη τραγουδίστρια στο Χ. «Αυτήν τη στιγμή έχουμε έναν πρόεδρο που μιλάει για εκείνον σαν να ήταν βασιλιάς. Εάν πρόκειται για αστείο, εγώ δεν γελάω».

I thought this country was built by

Europeans, escaping living under the rule of a King, to establish a New World governed by the people.

Currently we have a president who calls Himself.

Our King

If this is a joke,

I’m not laughing pic.twitter.com/SKblEYiRo1

— Madonna (@Madonna) February 21, 2025