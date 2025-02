Την νίκη – πρόκριση επί της Τσεχίας πανηγύρισε η Εθνική Ελλάδας, που επικράτησε με 89-93 στην παράταση (77-77 κ.δ.) και πήρε την πρόκριση για τα τελικά του EuroBasket. Στο 4-1 ανέβηκε η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, που αντιμετωπίζει την Ολλανδία την Δευτέρα (24/2 20:30) στην Πάτρα σε ένα παιχνίδι διαδικαστικού χαρακτήρα.

Πέραν των Παπαπέτρου(23π.) και Τολιόπουλου(26π.), οι Παπαγιάννης (10π. 10ρ.) και Μήτογλου (9π. 5ρ.) έκαναν πολύ καλή δουλειά. Πολύ χρήσιμος και ο Χουγκάζ με 12 πόντος.

Φοβερόν ο Μπαλιντ για τους φιλοξενούμενους με 19 πόντους.

Με εντυπωσιακό Γιώργο Παπαγιάννη (7π. 5ρ.) ξεκίνησε η αναμέτρηση, με την Εθνική Ελλάδας να τελειώνει την πρώτη περίοδο με το φοβερό επί μέρους 13-27, που της έδωσε προβάδισμα ισχύος για την συνέχεια του αγώνα.

Στο ξεκίνημα είχαμε 3/5 τρίποντα, που βοήθησαν να δημιουργηθεί το προβάδισμα. Στην δεύτερη περίοδο, οι Τσέχοι ξεκίνησαν πολύ δυναμικά και έκαναν επί μέρους σκορ 11-2, ενώ το συνολικό σκορ της περιόδου ήταν 27-10, για τους γηπεδούχους που ισορρόπησαν την αναμέτρηση.

Εκεί, ανέλαβαν δράση οι Τολιόπουλος και Παπαπέτρου, που έκαναν εξαιρετική δουλειά, κυρίως στην επίθεση. Η τρίτη περίοδος έληξε με σκορ 14-23 για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, που είχε ξεκάθαρα το πάνω χέρι στην αναμέτρηση.

Σε θρίλερ εξελίχθηκε το τελευταίο δεκάλεπτο, με την γαλανόλευκη να χάνει προβάδισμα 7 ολόκληρων πόντων (67-74) και να βρίσκεται να κυνηγάει για τρεις πόντου (77-74), μετά από πολλές λανθασμένες αποφάσεις τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση.

Με απίθανο τρίποντο του… καυτού Τολιόπολου, η Ελλάδα έστειλε το παιχνίδι στην παράταση με 77-77.

HIS NAME IS TOLIOPOULOS. VASILIS TOLIOPOULOS. 🇬🇷#EUROBASKET X #MAKEYOURMARK pic.twitter.com/52uTHdc9qS

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 21, 2025