Τον τάφο του φαραώ Τούθμωσι Β΄εντόπισε κοντά στο Λούξορ μια κοινή αιγυπτοβρετανική αρχαιολογική αποστολή, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.

Είναι η πρώτη φορά που ανακαλύπτεται φαραωνικός βασιλικός τάφος, εδώ και περισσότερα από 100 χρόνια.

«Είναι μια εξαιρετική στιγμή για την Αιγυπτιολογία και ένα βαθύ βήμα στην κατανόησή μας για το κοινό παρελθόν της ανθρωπότητας», σημείωσε για τη σημαντική αυτή ανακάλυψη ο υπουργός Τουρισμού της Αιγύπτου, Σερίφ Φάθι.

Discovery of the tomb of Thutmose II (Feb. 2025)

This week, archaeologists unveiled a momentous discovery—the long-lost tomb of Thutmose II, believed to be the final undiscovered royal burial site of Egypt’s 18th Dynasty. This marks the first tomb of a pharaoh uncovered since… pic.twitter.com/0W4uOiQMzB

— Egypt Museum (@egyptomuseum) February 19, 2025