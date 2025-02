Την καταδίκη του δράστη της επίθεσης στο Μόναχο και την απέλασή του από την Γερμανία ζήτησε πριν από λίγο ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς. Την «μέγιστη αυστηρότητα του κράτους δικαίου» ζήτησε η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ, ενώ ο υποψήφιος της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) για την καγκελαρία Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η ασφάλεια θα είναι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησής του.

«Ο δράστης δεν μπορεί να ελπίζει σε καμία επιείκεια. Πρέπει να τιμωρηθεί και να φύγει από την χώρα. Μια τέτοια πράξη όπως αυτή στο Μόναχο δεν γίνεται ούτε ανεκτή ούτε αποδεκτή. Ως εκ τούτου, πρέπει να είναι πολύ σαφές ότι η δικαιοσύνη θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα για να λάβει σκληρά μέτρα εναντίον του δράστη», δήλωσε ο κ. Σολτς.

Παράλληλα τόνισε ότι «όποιος διαπράττει εγκλήματα στην Γερμανία, όχι μόνο θα τιμωρηθεί αυστηρά και θα οδηγηθεί στην φυλακή, αλλά θα πρέπει να περιμένει και ότι δεν θα μπορέσει να συνεχίσει την παραμονή του στην Γερμανία και αυτό ισχύει ακόμη και για χώρες στις οποίες οι επιστροφές είναι δύσκολες».

Ο καγκελάριος δήλωσε ακόμη ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σχεδιάζει περαιτέρω πτήσεις απέλασης στο Αφγανιστάν για διαπιστωμένους εγκληματίες. «Αυτό θα συμβεί και με τον σημερινό δράστη, όταν τα δικαστήρια λάβουν τελικά την απόφασή τους», πρόσθεσε.

