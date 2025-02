«Οι αδικαιολόγητοι δασμοί στην ΕΕ δεν θα μείνουν αναπάντητοι – θα πυροδοτήσουν σταθερά και αναλογικά αντίμετρα», τόνισε η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε σημερινή δήλωσή της, μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο.

«Λυπάμαι βαθιά για την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στις ευρωπαϊκές εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου. Οι δασμοί είναι φόροι – επιζήμιοι για τις επιχειρήσεις, χειρότερα για τους καταναλωτές. Οι αδικαιολόγητοι δασμοί στην ΕΕ δεν θα μείνουν αναπάντητοι – θα πυροδοτήσουν σταθερά και αναλογικά αντίμετρα. Η ΕΕ θα ενεργήσει για να προστατεύσει τα οικονομικά της συμφέροντα. Θα προστατεύσουμε τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές μας», τονίζει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη δήλωσή της.

I deeply regret the U.S. decision to impose tariffs on European steel and aluminum exports.

The EU will act to safeguard its economic interests.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

We will protect our workers, businesses and consumers ↓

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 11, 2025