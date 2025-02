Τέλος εποχής κι η αρχή μιας άλλης στους Μπακς. Διότι η απόφαση του front office και δη του Τζον Χορστ να στείλει τον Κρις Μίντλετον στην Ουάσιγκτον για να πάρει στο Μιλγουόκι τον Κάιλ Κούζμα αναδιαμορφώνει το στάτους του ρόστερ.

O βετεράνος περιφερειακός (και κουμπάρος του Γιάννη Αντετοκούνμπο) κρίθηκε πως στα 33 του και μετά από 11,5 χρόνια παρουσίας δεν είχε να προσφέρει κάτι περισσότερο σε πλάνο και φιλοδοξίες. Θυσιάστηκε δηλαδή αναγκαστικά προκειμένου τα «ελάφια» να αποκτήσουν έναν πολυδιάστατο 29χρονο φόργουορντ που έψαχνε ένα νέο κίνητρο στην καριέρα του.

Breaking: The Milwaukee Bucks are trading Khris Middleton, AJ Johnson and a pick swap to the Washington Wizards for Kyle Kuzma, Patrick Baldwin Jr. and second-round draft compensation, sources tell ESPN. pic.twitter.com/hCOzqqqUXE

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2025