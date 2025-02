Έσπασε τα ταμεία η μεταγραφή του Στέφανου Τζίμα, η απόκτηση του οποίου από την Μπράιτον ξεπέρασε τα 26 εκατομμύρια ευρώ. O πρώην φορ του ΠΑΟΚ υπέγραψε συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2030.

Ο 19χρονος φορ, που κάνει θραύση στα γερμανικά γήπεδα της δεύτερης κατηγορίας με τη Νυρεμβέργη (10 γκολ σε 17 ματς), αγοράστηκε από την αγγλική ομάδα, αλλά σε πρώτη φάση θα παραμείνει δανεικός προτού δοκιμάσει τις δυνάμεις του στην Premier League.

We are delighted to confirm the signing of Stefanos Tzimas from Bundesliga 2 side FC Nuremburg. 😁

The 19-year-old has signed a contract that runs until June 2030, but he will remain in Germany until the end of the season. 🤝

