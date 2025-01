Τραμπ: Οι δισεκατομμυριούχοι που κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός στην ορκωμοσία του Σε... who is who παρέλαση μετατράπηκε η λειτουργία στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη