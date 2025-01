Η ναυτική δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης αποκάλυψε υπόγεια ναυτική βάση «στα ύδατα του νοτίου Ιράν», σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από την κρατική ιρανική τηλεόραση και δείχνουν δεκάδες μικρά σκάφη εξοπλισμένα με πολυβόλα και πυραύλους σταθμευμένα σε δαιδαλώδεις υπόγειες γαλαρίες, δύο ημέρες πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του νέου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Η βάση «στην οποία σταθμεύουν αυτά τα σκάφη επίθεσης με εκτοξευτές πυραύλων βρίσκεται σε βάθος 500 μέτρων στα ύδατα του νοτίου Ιράν», μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση.

Ο στρατηγός Χοσεΐν Σαλαμί, διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, και ο στρατηγός Αλίρεζα Τανγκσίρι, διοικητής των ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών, επισκέφθηκαν την βάση, σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν.

Η κρατική τηλεόραση διευκρίνισε ότι «ορισμένα από τα σκάφη αυτά» έχουν την ικανότητα να πλήξουν αμερικανικά πλοία και αντιτορπιλικά».

Στις 10 Ιανουαρίου, ο στρατηγός Σαλαμί επιθεώρησε υπόγεια βάση πυραύλων που όπως παρουσιάσθηκε από τα ιρανικά μέσα χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση με 200 πυραύλους κατά του Ισραήλ, στους οποίους περιλήφθηκαν για πρώτη φορά υπερηχητικοί πύραυλοι.

Το Ιράν υποστήριξε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε αντίποινα για την δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαΐλ Χανίγια τον Ιούλιο στην Τεχεράνη. Το Ιράν αναφέρθηκε επίσης στον θάνατο ιρανού στρατηγού σε επίθεση τον Σεπτέμβριο στον Λίβανο κατά την οποία σκοτώθηκε ο Χασάν Νασράλα, ηγέτης της Χεζμπολάχ.

Στα τέλη του Οκτωβρίου, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιδρομές κατά ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε απάντηση της επίθεσης της Τεχεράνης.

Iran’s Revolutionary Guards unveiled an underground naval missile base at an undisclosed Persian Gulf location on Saturday, footage released by IRGC media and the state TV showed, two days before Trump’s return to the White House. pic.twitter.com/1SFzsodMSo

— Iran International English (@IranIntl_En) January 18, 2025