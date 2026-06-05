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Η πρώτη επίσημη τοποθέτηση της Ουκρανίας για το drone που βρέθηκε στη Λευκάδα ήρθε από τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ. Ο Heorhii Tykhyi με ανάρτησή του απολογήθηκε στη χώρα μας για το συμβάν το οποίο και συνέδεσε με το ρωσικό «σκιώδη» στόλο.

Η ανάρτησή του: «Μετά το περιστατικό με το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε κοντά στο ελληνικό νησί της Λευκάδας, η ουκρανική πλευρά εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στην Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για την ακλόνητη υποστήριξή τους στη χώρα μας από τις πρώτες κιόλας ημέρες της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής. Η Ουκρανία εκτιμά ιδιαίτερα τις φιλικές της σχέσεις με την Ελλάδα.

Καθώς οι τρέχουσες προκλήσεις για τη διεθνή και περιφερειακή ασφάλεια, ιδίως η ναυτική ασφάλεια και οι δραστηριότητες του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, αποτελούν κοινή ανησυχία τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ουκρανία, η Ουκρανία τονίζει τη δέσμευσή της στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και στις αρχές της πολιτικής ναυτικής ασφάλειας, επισημαίνοντας το ενδιαφέρον της να αποτρέψει παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ουκρανική πλευρά εκφράζει τη συγγνώμη της για το περιστατικό, τονίζοντας ότι επρόκειτο για αποτέλεσμα συνθηκών που προκλήθηκαν από τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας.

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Η ουκρανική πλευρά είναι πεπεισμένη ότι αυτό το περιστατικό, όπως και παρόμοια περιστατικά σε άλλες περιοχές, αποδεικνύουν ότι η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας αποτελεί απειλή όχι μόνο για τη χώρα μας αλλά και για τις φιλικές γειτονικές χώρες, την Ευρώπη και τον κόσμο συνολικά.

Η Ουκρανία παραμένει προσηλωμένη, μαζί με την Ελλάδα, στην περαιτέρω εμβάθυνση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας και στην ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος».