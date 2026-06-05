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Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος από τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι με χαμηλό σκορ και ποσοστά ευστοχίας, και έκανε το 1-1 στη σειρά των τελικών! Μετά την κάκιστη εμφάνισή του στο πρώτο παιχνίδι, ο Χέιζ-Ντέιβις ήταν MVP στον δεύτερο τελικό. Ο Ολυμπιακός είχε σε υψηλό επίπεδο μόνο τους Φουρνιέ και Χολ, αλλά συνολικά έπαιξε το χειρότερό του μπάσκετ, ειδικά επιθετικά. Η σειρά επιστρέφει στο ΣΕΦ τη Δευτέρα.

Οι δύο ομάδες μπήκαν νευρικά στο ματς. Ο Ολυμπιακός έπαιζε σαφώς καλύτερο μπάσκετ για το μεγαλύτερο διάστημα και είχε το προβάδισμα (από νωρίς, όταν του το έδωσε με κρεσέντο ο Παπανικολάου), αλλά δεν ξέφευγε λόγω της αστοχίας του, ειδικά σε ελεύθερα τρίποντα. Το σκορ έμενε χαμηλά, με τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνει το δεκάλεπτο με 19-5.

Το «τριφύλλι» βελτιώθηκε στο δεύτερο δεκάλεπτο και μείωσε από τους εννιά στον έναν με σερί. Τότε προκλήθηκε μια μεγάλη ένταση, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να περνά τη γραμμή της γραμματείας και να δέχεται παρατήρηση από τους διαιτητές. Ο Μπαρτζώκας είχε πολλά παράπονα από τους παίκτες του και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 29-30.

Ο Ντέιβις έκρινε το ματς

Το πρώτο καλάθι του δευτέρου μέρους ήταν πράσινο και ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα. Το τριφύλλι ξεκίνησε με 7-0 και έφτιαξε μαξιλαράκι, ενώ ο Ολυμπιακός σκόραρε μετά από 4,5 λεπτά κι αυτό με βολές. Ο Παναθηναϊκός πήγε για πρώτη φορά στο +10 με 44-34. Ο Χέιζ Ντέιβις έανε όσα δεν έκανε στο Game 1 και οι φιλοξενούμενοι δεν έβρισκαν τρόπο να επιστρέψουν. Στο 48-38 ολοκληρώθηκε η περίοδος.

Το μομέντουμ έλεγε πεντακάθαρα Παναθηναϊκός. Ηταν καλύτερος, εύστοχος και μεγάλωνε τη διαφορά. Λίγο πριν τα μισά της περιόδου, ο Λεσόρ αποχώρησε με τραυματισμό. Το «τριφύλλι» κρατούσε τον έλεγχο και ο Ολυμπιακός προσπαθούσε να μειώσει με του Φουρνιέ και Χολ.

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 68-58

Τα δεκάλεπτα: 9-15, 29-30, 48-38, 68-58