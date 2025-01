Πολλοί αστέρες του Χόλιγουντ έχασαν τα σπίτια τους στις φωτιές του Λος Άντζελες, με ριπές ανέμου που ξεπέρασαν τα 100 μίλια την ώρα στις περιοχές Palisades, Eaton και τις γύρω περιοχές.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αναγκάζοντας περισσότερους από 100.000 κατοίκους του Λος Άντζελες να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

Μεταξύ των διασήμων που είδαν τα σπίτια τους να καταστρέφονται ολοσχερώς από τη φωτιά είναι ο Άντονι Χόπκινς, η Πάρις Χίλτον, η Τζέιμι Λι Κέρτιςο Μελ Γκίμπσον, η Νταϊάν Κίτον, ο Γιουτζίν Λέβι.

Η Πάρις Χίλτον δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο με πλάνα από το κατεστραμμένο σπίτι της στο Μαλιμπού. «Σε αυτό το σπίτι χτίσαμε τόσες πολλές αναμνήσεις. Είναι το μέρος όπου ο Φοίνιξ έκανε τα πρώτα του βήματα και όπου ονειρευόμασταν να χτίσουμε μια ζωή γεμάτη αναμνήσεις με την Λόντον» ανέφερε για τα παιδιά της.

Στο καταστροφικό της πέρασμα η πυρκαγιά «κατάπιε» και το σπίτι του ηθοποιού Μελ Γκίμπσον. «Ήμουν στο Όστιν και έκανα ένα podcast και ήμουν κάπως άρρωστος ενώ μιλούσαμε γιατί ήξερα ότι η γειτονιά μου είχε πάρει φωτιά. Σκέφτηκα «αναρωτιέμαι αν η θέση μου είναι ακόμα εκεί», αλλά όταν έφτασα σπίτι, σίγουρα, δεν ήταν εκεί» είπε.

Το αξίας 4,6 εκατ. δολαρίων σπίτι του Τζον Γκούντμαν, η περιουσία του ηθοποιού Μάιλς Τέλερ, αλλά και του πρωταγωνιστή του This is Us, Μίλο Βεντιμίλια, καταστράφηκαν εντελώς.

Ο Μπίλι Κρίσταλ έχασε το σπίτι του στη γειτονιά Pacific Palisades στο οποίο ζούσε με την οικογένειά του επί 45 χρόνια. «Η Τζάνις και εγώ ζούσαμε στο σπίτι μας από το 1979. Εδώ μεγαλώσαμε τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Κάθε σπιθαμή του σπιτιού μας ήταν γεμάτη αγάπη. Όμορφες αναμνήσεις που δεν μπορούν να αφαιρεθούν. Είμαστε συντετριμμένοι φυσικά, αλλά με την αγάπη των παιδιών και των φίλων μας θα το ξεπεράσουμε» έγραψαν οι Κρίσταλ στην ανακοίνωσή τους.

Η Μάντι Μουρ έχασε το σπίτι της στη γειτονιά Altadena. «Ειλικρινά, είμαι σοκαρισμένη και νιώθω μουδιασμένη για όλα όσα έχουν χάσει τόσοι πολλοί, συμπεριλαμβανομένης της οικογένειάς μου. Το σχολείο των παιδιών μου χάθηκε. Τα αγαπημένα μας εστιατόρια ισοπεδώθηκαν. Τόσοι πολλοί φίλοι και αγαπημένοι έχουν χάσει επίσης τα πάντα. Η κοινότητά μας είναι διαλυμένη, αλλά θα είμαστε εδώ για να την ξαναχτίσουμε μαζί. Στέλνω αγάπη σε όλους τους πληγέντες και στους πυροσβέστες που προσπαθούν να τη θέσουν υπό έλεγχο» έγραψε.

Από το σπίτι του Άντονι Χόπκινς στο Pacific Palisades έμεινε μόνο ένας σωρός από συντρίμμια μετά τις πυρκαγιές. Μια φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει το σπίτι του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού να έχει καεί ολοσχερώς.

Ο Κάρι Έλγουις, ο πρωταγωνιστής της ταινίας «The Princess Bride» και πολλών άλλων ταινιών, έγραψε στο Instagram την Τετάρτη ότι η οικογένειά του ήταν ασφαλής, αλλά το σπίτι τους είχε καεί. «Δυστυχώς χάσαμε το σπίτι μας, αλλά είμαστε ευγνώμονες που επιβιώσαμε από αυτή την πραγματικά καταστροφική πυρκαγιά», έγραψε.

Την ίδια ώρα η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός του Χόλυγουντ, Τζέιμι Λι Κάρτις, η οποία ζει στο Μαλιμπού, ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 1 εκατομμύριο ευρώ για την στήριξη των πληγέντων.

O πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έχουν ανοίξει το σπίτι τους για φίλους και συγγενείς που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους προτρέποντας και άλλους να βοηθήσουν.

