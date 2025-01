Οι φωτιές στο Λος Άντζελες μαίνονται από την Τρίτη 7/1: τουλάχιστον 10 νεκροί, 10.000 κατεστραμμένα κτίρια, 180.000 εκκενώσεις, ζημιές ύψους 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτοί είναι οι κυριότεροι αριθμοί που αποτιμούν, μέχρι στιγμής, το εύρος της καταστροφής.

Η αμερικανική μεγαλούπολη βρίσκεται αντιμέτωπη με 5 διαφορετικά μέτωπα, τα οποία προς το παρόν δεν έχουν ενωθεί.

Εκείνο που έχει λάβει τη μεγαλύτερη έκταση (81 τετραγωνικά χιλιόμετρα), είναι η πυρκαγιά Palisades Fire, βορειοδυτικά της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ. Οι φλόγες καταπίνουν την πλούσια συνοικία Πασίφικ Παλισέιντς, μεταξύ του Μαλιμπού και της Σάντα Μόνικα, κατακαίγοντας τις επαύλεις διασήμων.

Το δεύτερο μέτωπο (55 τετραγωνικά χιλιόμετρα), η Eaton Fire, σαρώνει την Αλταντίνα, ένα προάστιο στα ανατολικά του Λος Άντζελες. Αυτές οι δύο πυρκαγιές παραμένουν ανεξέλεγκτες, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία του Λος Άντζελες (Cal Fire).

💔🇺🇸 This is Los Angeles amid the wildfires.

But sure, let’s send another $100 BILLION to ISRAEL & UKRAINE! pic.twitter.com/lXXtTAtOxz

— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) January 9, 2025