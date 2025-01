Ο 42χρονος Shamsud Din Jabbar είναι πίσω από την αιματηρή επίθεση στη Νέα Ορλεάνη ο οποίος έριξε ένα φορτηγό πάνω σε πλήθος στην Bourbon Street. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, την οποία το FBI ερευνά ως «τρομοκρατική ενέργεια», ο Jabbar βγήκε από το όχημα και άνοιξε πυρ κατά των αστυνομικών, τραυματίζοντας δύο από αυτούς. Στην επίθεση 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 35 μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία τραυματισμένοι.

«Σήμερα το πρωί, ένα άτομο έπεσε με αυτοκίνητο πάνω σε πλήθος ανθρώπων στην οδό Bourbon Street στη Νέα Ορλεάνη, σκοτώνοντας αρκετούς ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους», ανέφερε το FBI σε ανακοίνωσή του. «Ο δράστης στη συνέχεια ενεπλάκη με τις τοπικές αστυνομικές αρχές και έχει πλέον πεθάνει».

BREAKING UPDATE: At least 4 or 5 other individuals are involved in the New Orleans attack, per Fox News

Additionally, an image of 42-year-old Shamsud Din Jabbar, who is believed to be the primary New Orleans attacker, has been obtained by NYP. pic.twitter.com/LfXRtATlYB

