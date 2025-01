Η πρώτη μέρα του 2025 βάφτηκε με αίμα στη Νέα Ορλεάνη. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν όταν ένα φορτηγάκι έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων στην οδό Κανάλ και Μπέρμπον στη Γαλλική Συνοικία της Νέας Ορλέανης νωρίς σήμερα το πρωί (τοπική ώρα). Ο ύποπτος για την επίθεση είναι νεκρός, δήλωσε στο CNN αξιωματούχος των ομοσπονδιακών αρχών.

Οι περισσότεροι από τους τραυματίες ήταν κάτοικοι της περιοχής και όχι επισκέπτες, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης και μεταφέρθηκαν σε τουλάχιστον πέντε διαφορετικά νοσοκομεία, σύμφωνα με τη δημοτική υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων NOLA.

Οι ερευνητές είναι βέβαιοι ότι το άτομο που οδηγούσε το όχημα δεν έπεσε από λάθος στο πλήθος, αλλά επεδίωκε να σκοτώσει, δήλωσε ο επικεφαλής του αστυνομικού τμήματος της Νέας Ορλεάνης σύμφωνα με το CNN.

«Επρόκειτο για έναν άνδρα που οδηγούσε ένα αγροτικό φορτηγό στην οδό Bourbon με πολύ γρήγορο ρυθμό και ήταν μια πολύ σκόπιμη συμπεριφορά. Ήταν μανιασμένα αποφασισμένος να προκαλέσει μακελειό», είπε η επιθεωρήτρια της αστυνομίας Anne Kirkpatrick. «Αυτός ο άνδρας προσπαθούσε να πατήσει όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούσε» ανέφερε και πρόσθεσε: «Δεν επρόκειτο για κατάσταση οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Αυτό που έγινε ήταν πιο περίπλοκο και πιο σοβαρό με βάση τις πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή» πρόσθεσε.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από σφαίρες κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Η Kirkpatrick είπε πως την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν σε υπηρεσία περισσότεροι από 300 αστυνομικοί και ότι το FBI θα αναλάβει την έρευνα για το περιστατικό.

«Γνωρίζουμε ότι η πόλη της Νέας Ορλεάνης επλήγη από τρομοκρατική επίθεση», δήλωσε η δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης LaToya Cantrell. Λίγο αργότερα ένας πράκτορας του FBI δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «δεν πρόκειται για τρομοκρατικό γεγονός».

