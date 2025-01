Τραγική επίθεση στη Νέα Ορλεάνη. Την ώρα που πλήθος κόσμου υποδέχονταν τον νέο χρόνο, όχημα έπεσα πάνω τους. Τραγικό αποτέλεσμα, μόλις λίγη ώρα μετά την έλευση του 2025, να βρουν τραγικό θάνατο δέκα άνθρωποι και να τραυματιστούν τριάντα. Η φοβερή επίθεση έγινε στην Canal και Bourbon Street, σύμφωνα με την επίσημη υπηρεσία ετοιμότητας της πόλης για την αντιμετώπιση καταστροφών, NOLA Ready.

«Είδα πολλούς ανθρώπους πεσμένους στο έδαφος», περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός φέρεται να βγήκε από το όχημα και να άρχισε να πυροβολεί με την αστυνομία να ανταποδίδει τα πυρά.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ότι το γλέντι της παραμονής της Πρωτοχρονιάς μετατράπηκε σε σκηνικό φρίκης όταν ένα όχημα έπεσε πάνω στο πλήθος.

«Το μόνο που είδα ήταν ένα φορτηγό να πέφτει πάνω σε όλους στην αριστερή πλευρά του πεζοδρομίου Bourbon», δήλωσε ο Κέβιν Γκαρσία, 22 ετών, μιλώντας στο CNN λίγο μετά το περιστατικό. «Ένα πτώμα έπεσε πάνω μου», είπε, προσθέτοντας ότι άκουσε επίσης πυροβολισμούς.

Μία άλλη μάρτυρας, η 22χρονη Whit Davis από το Shreveport της Λουιζιάνα, δήλωσε στο CNN ότι το περιστατικό συνέβη ενώ βρισκόταν σε νυχτερινό κέντρο στην οδό Bourbon.

«Όλοι άρχισαν να φωνάζουν και να ουρλιάζουν και να τρέχουν προς τα πίσω και μετά ουσιαστικά μας κράτησαν μέσα στον χώρο και τα πράγματα κάπως ηρέμησαν. Αλλά δεν μας άφηναν να φύγουμε», είπε η Ντέιβις.

«Όταν τελικά μας άφησαν να βγούμε από το κλαμπ, οι αστυνομικοί μας έκαναν νόημα πού να περπατήσουμε και μας έλεγαν να φύγουμε γρήγορα από την περιοχή. Είδα μερικά πτώματα που δεν μπορούσαν καν να καλύψουν και πολλούς ανθρώπους που λάμβαναν τις πρώτες βοήθειες».

Η αστυνομία είπε στον κόσμο που βρισκόταν στο σημείο να αφήσει τα τηλέφωνά του και να φύγει το συντομότερο δυνατό, είπε ο Ντέιβις.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία φαίνεται να έχουν καταγραφεί σήμερα στον τόπο του συμβάντος, δείχνουν πολλούς τραυματίες στο έδαφος της Νέας Ορλεάνης.

Στο βάθος ακούγονται πυροβολισμοί και διακρίνονται άνθρωποι να φεύγουν τρέχοντας από την περιοχή.

🚨 New Footage Emerges from New Orleans Shooting Aftermath https://t.co/yRylI4gqUP pic.twitter.com/ZHsBX7T252

🎙️At least 10 people killed in a mass shooting and rampage in New Orleans, Louisiana, USA🇺🇸 . pic.twitter.com/DVXX8OMhVu

