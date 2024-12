Το Εκλεκτορικό Σώμα στο κοινοβούλιο της Γεωργίας διόρισε σήμερα στην προεδρία της χώρας τον ακροδεξιό πρώην ποδοσφαιριστή Μιχαήλ Καβελασβίλι, άνθρωπο πιστό στην κυβέρνηση που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με ένα κύμα φιλοευρωπαϊκών διαδηλώσεων.

Protesters in front of Parliament

Protest against football player running for president

🎞️Lela Javaxishvili #TbilisiProtests #GeorgianProtests pic.twitter.com/2N5hssmPhJ

— Samira Bayramova 🇬🇪 🇪🇺 🇺🇸 (@SamBayramova) December 14, 2024