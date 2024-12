Εδώ και περίπου μια εβδομάδα οι εικόνες που έρχονται από τη Γεωργία και ιδιαίτερα από την πρωτεύουσα της, την Τιφλίδα, είναι εντυπωσιακές και παράλληλα συγκινητικές. Μαζικές διαδηλώσεις, με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών, με επίκεντρο τη λεωφόρο Ρουσταβέλι και την πλατεία Ελευθερίας λαμβάνουν χώρα κάθε βράδυ, με τους διαδηλωτές να κρατούν πέρα από τις σημαίες της χώρας και εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η βία από πλευράς των αστυνομικών δυνάμεων είναι εκτεταμένη με τις συλλήψεις να ξεπερνούν αυτή τη στιγμή τις 300. Τι πυροδότησε όμως αυτό το φιλοευρωπαϊκό κύμα; Ποια είναι τα αιτήματα των διαδηλωτών;

Όλα ξεκίνησαν την περασμένη Πέμπτη, όταν η κυβέρνηση της Γεωργίας ανακοίνωσε την απόφαση της να παγώσει μέχρι το 2028 τον διάλογο για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απόφαση αυτή θεωρείται αντίθετη με την επιθυμία της πλειοψηφίας των πολιτών, η οποία θέλει η Γεωργία να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τη Δύση, απομακρυνόμενη παράλληλα από τη Ρωσία, αφήνοντας έτσι πίσω το σοβιετικό παρελθόν της.

The Battle of Hogwarts between good and evil in real life. #GeorgiaProtests

📷 david.munjishvili pic.twitter.com/epYpE1Haw7

— Marika Mikiashvili 🇬🇪🇺🇦🇪🇺 (@Mikiashvili_M) December 1, 2024