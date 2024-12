Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακηρύχθηκε «Πρόσωπο της Χρονιάς» από το περιοδικό «Time». Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ κατάφερε να κερδίσει την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, καθώς και τον Ίλον Μασκ, οι οποίοι ήταν επίσης στη λίστα.

Donald Trump is TIME’s Person of the Year https://t.co/IjP5W2otV5 pic.twitter.com/CVHX9o0DB3

— TIME (@TIME) December 12, 2024