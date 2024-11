Αγώνα κατς θύμισε τη Δευτέρα το σερβικό κοινοβούλιο, κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2025, καθώς βουλευτές συνεπλάκησαν άγρια μεταξύ τους με αφορμή το δυστύχημα στο Νόβι Σαντ, την 1η Νοεμβρίου.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, στελέχη της αντιπολίτευσης σήκωσαν πλακάτ με ματωμένα χέρια, ενώ φώναζαν «Δολοφόνοι, δολοφόνοι».

Η αντιπολίτευση θεωρεί υπεύθυνη την κυβέρνηση για την κατάρρευση τμήματος της οροφής στον σιδηροδρομικό σταθμό, με 15 νεκρούς και δύο τραυματίες.

Serbian Parliament in chaos today!

Serbia is in an absolute state of crisis since the devastating tragedy when 15 people died after the canopy of the newly renovated train station collapsed in Novi Sad.pic.twitter.com/CtR57mq770

— Andela Milivojevic (@djandjava) November 25, 2024

Βουλευτές της συμπολίτευσης, αντιδρώντας, σηκώθηκαν από τα έδρανά τους, κινήθηκαν προς τους συναδέλφους τους που διαμαρτύρονταν και ακολούθησε συμπλοκή. Έπεσαν μπουνιές, χαστούκια, μαλλιοτραβήγματα και ακούστηκε χυδαία και υβριστική φρασεολογία. Η αστυνομία που εισήλθε στην αίθουσα, έπειτα από εντολή της προέδρου της Βουλής, Άνα Μπρνάμπιτς, με δυσκολία κατάφερε να αποτρέψει τη γενίκευση της συμπλοκής.

Parlament Srbije, danas. Tuča, pljuvanje i vređanje… Ne zna se ko koga udara pic.twitter.com/zfwsC2Vh2Q — Olgica Rajković (@OlgicaRajkovic) November 25, 2024

Αφού διέκοψε προσωρινά τη συνεδρίαση, η Μπρνάμπιτς επανήλθε λίγη ώρα αργότερα και κήρυξε τη λήξη της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη συνέχεια, η αντιπολίτευση αποκάλεσε πραξικόπημα την απόφαση της προέδρου της Βουλής.

Με ανάρτησή του στο Instagram, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι προσπαθεί να τρομοκρατήσει τους πολίτες. Επισημαίνει μάλιστα ότι στόχος των κομμάτων της αντιπολίτευσης ήταν να αποτρέψουν την ψήφιση του προϋπολογισμού «για να εμποδίσουν τους συνταξιούχους να λάβουν αυξημένες συντάξεις και τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα να δουν αυξημένους τους μισθούς τους».

«Δεν θα τους περάσει. Η Σερβία δεν θα σταματήσει!» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Βούτσιτς.