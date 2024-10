Οκτώ Αυστριακοί στρατιώτες μέλη της Προσωρινής Δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) υπέστησαν ελαφρά και επιφανειακά τραύματα, σε επίθεση με ρουκέτα στο στρατόπεδο Νακούρα κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα το αυστριακό υπουργείο Άμυνας.

«Καταδικάζουμε αυτή την επίθεση με τον πιο έντονο τρόπο και απαιτούμε να διερευνηθεί άμεσα», τόνισε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο, προσθέτοντας ότι δεν είναι σαφές από πού προήλθε η επίθεση.

Κανείς από τους στρατιώτες δεν χρειάστηκε να λάβει επείγουσα ιατρική φροντίδα.

Δείτε σχετικό βίντεο στο Χ των Ηνωμένων Εθνών:

Testimonials of peacekeepers in south #Lebanon amid attacks

A UN “Blue Helmet” from #SriLanka describes evacuating her fellow peacekeepers who were injured in an explosion at @UNIFIL_ HQs in Naqoura pic.twitter.com/2fUijtdyQQ

— UN News (@UN_News_Centre) October 29, 2024