Το κοινοβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία νομοσχέδιο, το οποίο απαγορεύει τη δραστηριότητα της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) στη χώρα. Η απόφαση πάρθηκε παρά τις αντιρρήσεις των ΗΠΑ και των Ηνωμένων Εθνών. Το κείμενο εγκρίθηκε με 92 ψήφους υπέρ και 10 κατά στην 120μελή Κνεσέτ, προκαλώντας και τη διεθνή κατακραυγή.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες επανέλαβε πως δεν υπάρχει «εναλλακτική» στην υπηρεσία: είναι «εκ των ων ουκ άνευ». Η εφαρμογή του νόμου, σύμφωνα με τον κ. Γκουτέρες, θα είχε «καταστροφικές συνέπειες για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, κάτι που είναι απαράδεκτο».

«Δεν υπάρχει εναλλακτική στην UNRWA», επέμεινε, κι η εφαρμογή των νόμων που ενέκρινε η Κνέσετ «θα ήταν επιζήμια για την επίλυση της ισραηλινοπαλαιστινιακής διένεξης και την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή συνολικά. Όπως έχω πει στο παρελθόν, η UNRWA είναι εκ των ων ουκ άνευ».

Επιπλέον, ο ΓΓ του ΟΗΕ πρόσθεσε πως θα θέσει το ζήτημα στη Γενική Συνέλευση του διεθνούς οργανισμού.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας, με την ψήφο και των ΗΠΑ, ιστορικού συμμάχου του Ισραήλ, είχε προειδοποιήσει την κυβέρνηση Νετανιάχου εναντίον αυτού του νόμου.

Το ίδιο το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή κατήγγειλε το «σκανδαλώδες» νομοσχέδιο εναντίον του. Όπως εξήγησε είναι ο σημαντικότερος παράγοντας όσον αφορά τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, τον παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή, έπειτα από έναν και πλέον χρόνο πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Ο επικεφαλής της UNRWA, ο Φιλίπ Λαζαρινί, καταδίκασε την απαγόρευση, που «δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο» και θα «επιδεινώσει τα δεινά των Παλαιστινίων».

Ο σύμβουλος για θέματα μέσων ενημέρωσης της UNRWA Αντνάν Άμπου Χάσνα είπε ότι η απόφαση του Ισραήλ για απαγόρευση της λειτουργίας της υπηρεσίας στο έδαφός του θα σημάνει την κατάρρευση της ανθρωπιστικής διαδικασίας στο σύνολό της.

Ο Χάσνα χαρακτήρισε «πρωτοφανή» την απόφαση, σε δηλώσεις του προς το τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera Mubasher TV του Κατάρ.

Το Ισραήλ εδώ και καιρό κατηγορούσε ορισμένους εργαζόμενους στην UNRWA ότι συμμετείχαν στην επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023. Για αυτό το λόγο και η υπηρεσία ήταν το «μαύρο πρόβατο» για την ισραηλινή κυβέρνηση.

Δεύτερο κείμενο, που εγκρίθηκε επίσης με μεγάλη πλειοψηφία (89-7), απαγορεύει σε ισραηλινούς δημόσιους λειτουργούς να συνεργάζονται με την UNRWA και υπαλλήλους της, κάτι που θα περιπλέξει σε μεγάλο βαθμό τη δραστηριότητα της υπηρεσίας, καθώς το Ισραήλ ελέγχει αυστηρά όλες τις εισόδους για τα φορτία ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας.

Οι δύο νόμοι θα τεθούν σε ισχύ 90 ημέρες μετά την υιοθέτησή τους, σύμφωνα με την Κνέσετ.

Αμέσως μετά την υπερψήφιση του νομοσχεδίου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι οι εργαζόμενοι στην UNRWA πρέπει να λογοδοτήσουν για τις «τρομοκρατικές δραστηριότητές» τους, όπως τις αποκάλεσε. Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Νετανιάχου πρόσθεσε επίσης ότι η συνεχής ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να παραμείνει διαθέσιμη στη Γάζα «τώρα και στο μέλλον».

UNRWA workers involved in terrorist activities against Israel must be held accountable. Since avoiding a humanitarian crisis is also essential, sustained humanitarian aid must remain available in Gaza now and in the future.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 28, 2024