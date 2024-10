Φορτηγό έπεσε σήμερα (27/10) σε στάση λεωφορείου κοντά στο Γκλιλότ στο κεντρικό Ισραήλ με αποτέλεσμα 35 άνθρωποι να τραυματιστούν, οι έξι σοβαρά.

Σύμφωνα με τους Times of Israel οι Αρχές εξετάζουν το περιστατικό ως τρομοκρατική ενέργεια. «Ερευνώνται οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό» ανέφερε η ισραηλινή αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

«Στις 10:08 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ενημερωθήκαμε (…) ότι ένα φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου στη λεωφόρο Αχαρόν Γιαρίβ στην Ραμάτ Χασαρόν. Οι υπηρεσίες του κέντρου άμεσης βοήθειας παρέχουν αυτή τη στιγμή φροντίδα σε δεκάδες θύματα επιτόπου», επεσήμανε η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ, Magen David Adom.

Ο οδηγός του φορτηγού πυροβολήθηκε και «εξουδετερώθηκε» αναφέρουν οι Times of Israel. Σύμφωνα με αναφορές ισραηλινών μέσων ενημέρωσης πολλοί από τους τραυματίες ήταν ηλικιωμένοι που είχαν αποβιβαστεί από λεωφορείο πριν από μια επίσκεψη σε κοντινό μουσείο.

⚡️JUST IN:

A truck ran over a large crowd near a bus stop in Glilot, north of Tel Aviv, resulting in 40 casualties, with 15 of them in serious condition.

Many people trapped under the truck. pic.twitter.com/d45rwugBqf

— Current Report (@Currentreport1) October 27, 2024