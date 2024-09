Από την νέα ποπ σταρ Sabrina Carpenter, που όπως όλα δείχνουν λίαν συντόμως θα έχει όλο τον κόσμο στα πόδια της έως τα singles των Pharrel Williams, Kim Gordon, Lady Gaga & Bruno Mars, Topic και τόσων άλλων, η παραγωγή μουσικής αποδεικνύει δεν έχει σταματήσει και ούτε πρόκειται αλλά το μεγάλο ζητούμενο είναι τι από όλη αυτή την παραγωγή φθάνει στα αυτιά των ακροατών. Και μέσω ποιων διαύλων.

Sabrina Carpenter | Short n’ Sweet

+ : στίχοι / ευχάριστη μουσική

: βαδίζει σε σίγουρα (μουσικά) μονοπάτια

Το next big thing της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, παρουσίασε προσφάτως το νέο του (6o) άλμπουμ και όλος ο κόσμος υποκλίθηκε. Μετά από ένα καλοκαίρι με επιτυχημένα σινγκλ, η Sabrina Carpenter, έθεσε ψηλά τον πήχη. Αναζωογονητικά αναιδές και έξυπνο άλμπουμ από την αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιό.

Το «Espresso» και το ακόμη πιο επιτυχημένο σινγκλ «Please Please Please», εκτόξευσαν την 25χρονο Carpenter στο βασίλειο των ποπ σταρ. Αργησε. Πέρασε τα εφηβικά της χρόνια παίζοντας σε ένα spin-off της κωμικής σειράς Boy Meets World και κυκλοφόρησε τους τέσσερις πρώτους δίσκους της κάτω από την ομπρέλα της Disney . Το 2022 παρουσίασε το «Emails I Can’t Send».

Σε 12 κομμάτια, η Carpenter παίζει με μερικές γνωστές ποπ μορφές. Υπάρχει το αστραφτερό ποπ-ροκ («Taste»), τα ενδιαφέροντα («Slim Pickins», «Sharpest Tool») και ολίγον R&B (« Good Graces»). Αν ο ήχος του «Short n’ Sweet» είναι περιστασιακά ασαφής, η αίσθηση του χιούμορ του είναι αιχμηρή. Οι ανθρώπινες σχέσεις, ο έρωτας όχι μόνο ως συναίσθημα αλλά και ως πράξη, οι νέες γνωριμίες, βρίσκονται στο στιχουργικό επίκεντρο του άλμπουμ.

Πρόκειται για ποπ άλμπουμ με επιρροές από country , rock , disco και R&B, ενώ παρήχθη από τους Julian Bunetta, John Ryan , Ian Kirkpatrick και Jack Antonoff . Το άλμπουμ εξερευνά την ερωτική ζωή της και τις απόψεις της για τα σύγχρονα ραντεβού. Ο τίτλος του είναι μια αναφορά στον συναισθηματικό αντίκτυπο των συντομότερων ρομαντικών σχέσεων της, καθώς και στο μικρό ανάστημά της. Η Carpenter έχει δηλώσει ότι το «Short n’ Sweet» είναι το δεύτερο άλμπουμ της ως «big girl», νιώθοντας τον πλήρη δημιουργικό έλεγχο της μουσικής της ξεκινώντας από το Emails I Can’t Send (2022), το πρώτο της άλμπουμ με την Island Records.

3,5 / 5

HUGEL x Topic x Arash feat. Daecolm| I Adore You feat

Το τραγούδι έχει γίνει viral στο TikTok και στο Instagram. No.1 σε Shazam & iTunes της Ελλάδας. Για τους… καλοκαιράκηδες και μόνο.

3 /5

Lady Gaga & Bruno Mars | Die With A Smile





Το ατμοσφαιρικό τραγούδι είναι στο νο6. στα Οfficial Charts του Ηνωμένου Βασιλείου και στο νο7. στο Billboard Hot 100 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

5/5

Matt Simons | Garden





Η σχέση δύο ανθρώπων είναι σαν τον κήπο. Φυτεύεις τους σπόρους στην αρχή και αν τους φροντίζεις σωστά, έχεις μια αγάπη που μπορεί να συνεχίσει να μεγαλώνει για τα επόμενα χρόνια. Pop dance ευαισθησία;

3,5 / 5

GoodLife, ElderBrook | Do You Really Love Him ?

https://open.spotify.com/track/2V8qIMYUEvvYcqezOwfKIL?si=25aabfcd0e7f493a

Οι Goodlife είναι το project του Elderbrook και του Βρετανού παραγωγού Jacob Manson και είναι το δεύτερο σινγκλ που κυκλοφορούν μαζί. Να τα εκατοστίσουν αν και η ποπ δεν θα γίνει καλύτερη.

3 / 5

Central Cee feat, Raye|Moi

Αιχμηρός στίχος από τον Central Cee με beat επηρεασμένο από το UK Garage. Το single αρχίζει με τη Raye να τραγουδά στα γαλλικά και να σαγηνεύει.

4 / 5

Alok & Jazzy | The Heat



Για το νέο του single ο Alok δούλεψε με το ανερχόμενο αστέρι της dance, την Jazzy. Αυτή τη φορά βασίζεται σε ένα από τα απόλυτα party anthems όλων των εποχών, το «Pump It Up» του Danzel. Συμπαθές (για αυτό που είναι).

3 / 5

Alcestea | Pop Corn

Mε ήχο που παραπέμπει στην δεκαετία του ‘80 και στίχο που μιλάει για μια αγάπη που δεν ήρθε ποτέ σε παραγωγή και ενορχήστρωση του Monsieur Minimal με τον neo vintage ήχο που τον χαρακτηρίζει. Dream pop και electronica. H Alcestea, στέκεται όπως πρέπει.

3,5 / 5

Pharrel Williams | Double Life

Η κωμική ταινία κινουμένων σχεδίων «Despicable Me 4» έφτασε αισίως στο 4ο μέρος της. Την μουσική υπογράφουν οι Heitor Pereira και Pharrell Williams. Από τα πιο όμορφα σινγκλ του Σεπτεμβρίου.

4,5 / 5

Kris Kross, Amsterdam feat, Inna | Queen of my castle

Εντιμη dance προσπάθεια του trio από την Ολλανδία, η οποία βασίζεται στο dance anthem «King Of My Castle» των Wamdue Project (1997), το οποίο έγινε παγκόσμιο hit με το remix του Roy Malone που κυκλοφόρησε δύο χρόνια αργότερα.

3 / 5

Nico de Andrea, Vanetty, Afro Medusa| Ethnica (Pasilda)

Bootleg της πρόσφατης επιτυχίας «Ethnica» του Nico De Andrea με το διαχρονικό και αγαπημένο «Pasilda» των Afro Meduza από την δεκαετία του 90. Μελωδικό groovy. Εως εκεί.

2, 5 / 5

Rivo vs. Armin van Buuren feat. Sharon den Adel | In and out of love

Ο γάλλος DJ και παραγωγός Rivo, κυκλοφόρησε το remix του στο hit του Armin van Buuren «In And Out Of Love». Συναισθηματική Afro-house version.

4 / 5

Tr3nacria feat. Sam Welch Getaway | (Intro)

Οι Tr3nacria πήραν το όνομα τους από τις ελληνικές λέξεις τρία άκρα. Το project που έχει βάση το Sicily της Ιταλίας, όπου Tr3nacria είναι και το αρχαίο όνομα της πόλης, θέλουν να παραμείνουν ανώνυμοι για αυτό και φοράνε πάντα μαύρες μάσκες. Sample από το «Intro» των XX. Στα φωνητικά είναι ο Βρετανός Sam Welch.

3,5 / 5

Jamie xx (feat. Kelsey Lu, John Glacier, Panda Bear) | Dafodil

Νέο single με τις συμμετοχές των Kelsey Lu, John Glacier, Panda Bear. Διασκεδαστική βόλτα σε μια χαριτωμένη σέξι μουντή βραδιά στο Λονδίνο. Ενδιαφέρουσα ηλεκτρονική / χορευτική μουσική.

3,5 / 5

Future Islands| Glimpse

Νέο σινγκλ του συγκροτήματος από την Βαλτιμόρη. Επικεντρώνεται σε ένα οικογενειακό σπίτι που καίγεται, «παρακολουθεί» τη σωματική και συναισθηματική απώλεια και το συμβιβασμό που ακολουθεί με την «διαγραφή» της συλλογικής ιστορίας. Ισορροπημένη synth – pop.

4 / 5

Kim Gordon | Razzamatazz

Συνεχίζοντας με ασταμάτητη δημιουργική διάθεση, η Kim Gordon συνεργάζεται με το πειραματικό hip hop group Model Home για αυτό το electro-freak track με παλλόμενο μπάσο καί μουσικές που αιωρούνται γύρω απο τα χαρακτηριστικά ψιθυριστά φωνητικά της. «Δύσκολο» σινγκλ

4,5 / 5

The Hard Quartet | Rio’s Song

Οι Hard Quartet είναι οι Emmett Kelly (συνθέτης και κιθαρίστας, γνωστός από τους The Cairo Gang και τους The Double), Stephen Malkmus (Pavement, the Jicks, Silver Jews, Straw Dogs,…), Matt Sweeney (συνθέτης, παραγωγός, τραγουδοποιός γνωστός ανάμεσα σε άλλα από τους Chavez, Superwolf αλλά και τη συμμετοχή του ως κιθαρίστας στους Guided by Voices, Cat Power, Johnny Cash, Adele), Jim White (drummer και συνθέτης γνωστός από τους Dirty Three, Xylouris White και ως μουσικός στους Guy Picciotto, Cat Power, Bill Callahan κ.α). Το τραγούδι είναι μια απολαυστική bluesy μελωδία με γεμάτα κλασικά ροκ τύμπανα και αρμονίες που είναι κουρελιασμένες όμορφα μελωδίες.

4,5 / 5

Two Shell, Sugababes| Round

Οι Two Shell συνεχίζουν να πρωτοτυπούν. Aυτή την φορά «ανακατασκευάζουν» την επιτυχία των Sugababes “Round Round” (2002). Το dance ντουέτο επιστράτευσε το original line-up των Sugababes για να ξαναηχογραφήσει νέα φωνητικά.

3,5 / 5

Love And Rockets | So Alive (DJ K’s Vibrant Nu-Disco mix)

Για τα 35 χρόνια από την κυκλοφορία του κλασικού και πολυαγαπημένου «So Alive» οι Love And Rockets κυκλοφορούν μια σειρά από νέα remixes και o filmmaker Ava Green δημιουργεί ένα νέο ψυχεδελικό βίντεο ως φόρο τιμής.

3,5 / 5