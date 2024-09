Μουσική, θέατρο, σινεμά και βιβλίο. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη αποχαιρετούν πανηγυρικά το καλοκαίρι και υποδέχονται το φθινόπωρο. Από την Πλατεία Νερού στην Αθήνα μέχρι το επιβλητικό Κυβερνείο στην Καλαμαριά, θα βρείτε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με συναυλίες, παραστάσεις, μικρές και μεγάλες καλλιτεχνικές σκηνές.

Τα φεστιβάλ του Σεπτεμβρίου κρατάνε ακόμα το καλοκαίρι ζωντανό.

Μία τόσο κοντινή παρουσία – Αφιέρωμα στον Σταύρο Τσιώλη

5-9 Σεπτεμβρίου στον Θερινό Κινηματογράφο Λαΐς

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, η Ταινιοθήκη της Θεσσαλονίκης και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τιμούν το Σταύρο Τσιώλη με ένα αφιέρωμα στις ταινίες του. Μια μοναδική ευκαιρία να δούμε στη μεγάλη οθόνη 8 ταινίες του αξέχαστου δημιουργού που αγαπήθηκαν πολύ: Μικρός δραπέτης, Ας περιμένουν οι γυναίκες, Έρωτας στη χουρμαδιά, Ακατανίκητοι εραστές, Ο χαμένος θησαυρός του Χουρσίτ Πασά, Μια τόσο μακρινή απουσία , Γυναίκες που περάσατε από ’δω και Φτάσαμεε!…

Μια πλήρης ρετροσπεκτίβα στον Σταύρο Τσιώλη, παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία τον Δεκέμβριο στη Θεσσαλονίκη.

Το αφιέρωμα της Ταινιοθήκης, με τίτλο «Μία τόσο κοντινή παρουσία», θα τιμήσουν με την παρουσία τους εκλεκτοί προσκεκλημένοι και ομιλητές, φίλοι και μελετητές του έργου του.

Η Κατερίνα Τσιώλη, κόρη του σκηνοθέτη και βασική του συνεργάτιδα, αλλά και συνθέτρια, στιχουργός και ερμηνεύτρια, θα παρευρεθεί σε όλες τις ταινίες του αφιερώματος και θα μιλήσει για την πλούσια κινηματογραφική κληρονομιά του πατέρα της.

Στην ιστοσελίδα της Ταινιοθήκης www.tainiothiki.gr θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για το αφιέρωμα.

52ο Φεστιβάλ Βιβλίου 2024

6-22 Σεπτεμβρίου στο Πεδίον του Άρεως

Διακόσιοι εκδοτικοί οίκοι, 280 περίπτερα, 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά δρώμενα και πολλά άλλα στο 52ο Φεστιβάλ Βιβλίου 2024, το οποίο «ανοίγει τις πύλες του» στο Πεδίον του Άρεως.

Το κεντρικό αφιέρωμα έχει τίτλο «Νεολαία και Ανάγνωση. Από σένα η Άνοιξη εξαρτάται» και είναι επικεντρωμένο στις νεότερες γενιές.

Μεταξύ πολλών άλλων εκδηλώσεων, θα πραγματοποιηθούν: Παιδική θεατρική παράσταση «Ο θρύλος της Μουλάν» από την εταιρεία θεατρικών παραγωγών ΜΕΘΕΞΙΣ, παράσταση Καραγκιόζη από το Θέατρο Σκιών «Νικόλα Τζιβελέκη», συναυλία από το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του Δήμου Αθηναίων, μουσικές βραδιές από μαθητικά σύνολα του Μουσικού Σχολείου Πειραιά και σπουδαστές του Ωδείου Φίλιππος Νάκας, συναυλία από τον Μάριο Στρόφαλη με τη Μάρθα Μορελεόν και την Ειρήνη Τουμπάκη, εκδήλωση της Ελληνικής Ακαδημίας Κόμικς, τριήμερο παρουσίασης πρωτοεμφανιζόμενων δημιουργών λόγου, συναυλία με τους Σοφία Αρβανίτη, Νίκο Καλλίνη, Μάκη Ψαραδέλλη και το Μουσικό και Φωνητικό Σύνολο Κορίνθου «Ηχοροή».

Αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ: sekb.gr

Off The Hook Festival

6 και 7 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ (Athens Olympic Complex)

Το πολυσυλλεκτικό φεστιβάλ χιπ χοπ στο ΟΑΚΑ φέρνει 12 ώρες ασταμάτητης μουσικής, 19 κορυφαία ονόματα, αιχμηρές ρίμες και εθιστικά beats. Στα μόλις λίγα χρόνια ύπαρξής του, από το 2019 μέχρι και σήμερα, το Off The Hook Festival έχει καθιερωθεί, όχι μόνο ως το μακροβιότερο εν ζώη πολυσυλλεκτικό all-thing-rap festival στην Ελλάδα, αλλά και ως σημείο συνάντησης των απανταχού οπαδών του ήχου.

Ανάμεσα στα ονόματα που θα δούμε στη σκηνή οι Λεξ, Aitch, Beny Jr, Eθισμός, Σανταμ, Delinquent Habits, Nume x Retro, Half Quicqie, Avi, Λόγος Τιμής, Dani Gambino.

Εισιτήρια και πληροφορίες: offthehook.gr

Primer Music Festival

7-8 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Νερού + Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου Tae Kwon Do

Το δημοφιλές φεστιβάλ χορευτικής μουσικής επιστρέφει στην Ελλάδα για 5η φορά και φιλοξενεί τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς dance σκηνής. Το line up περιλαμβάνει συνολικά 11 διεθνείς καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν φέτος στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου. Από αυτούς 6 έπαιξαν στο Main Stage της Tomorrowland (Eric Prydz, Argy, Kölsch, Agents of Time, Miss Monique και Morten).

Η Miss Monique εμφανίστηκε το 2024 σε Tomorrowland και Coachella ενώ η Αθήνα και το Primer Music Festival θα είναι ο τελευταίος σταθμός του Παγκόσμιου Tour των Royksopp, οι οποίοι εμφανίζονται στο Main Stage το Σάββατο 7/9, με το live show τους (και όχι με dj set).

Περισσότερες πληροφορίες για τους καλλιτέχνες, το line up και τα εισιτήρια εδώ.

Φεστιβάλ Κολωνού

7-30 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Κολωνού

Το θέατρο Κολωνού θα φιλοξενήσει συναυλίες και παραστάσεις θεάτρου, μουσικής και χορού, υπό την επιμέλεια του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και με γενική είσοδο 5 ευρώ.

Η αυλαία του Φεστιβάλ θα ανοίξει με ένα αφιέρωμα στον Μανώλη Ρασούλη (7/9), με την Ελένη Βιτάλη, τον Θάνο Ματζίλη, τον Κωνσταντίνο Στεφανή και τη Ναταλία Ρασούλη. Τιμητική συμμετοχή έχουν ο Πέτρος Βαγιόπουλος και η Ορχήστρα «Ρυθμός», υπό την επιμέλεια του Νίκου Χιώτογλου.

Την αυλαία των πολλών θεατρικών παραστάσεων που έχουν προγραμματιστεί, ανοίγει το «Σκωτσέζικο Ντους» της Χρύσας Σπηλιώτη (9/9), μια ανατρεπτική κωμωδία από το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη, με τους Χρήστο Ευθυμίου, Νίκη Παλληκαράκη, Μιχάλη Μαρκάτη κ.ά.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ακολουθούν δύο κλασικές αρχαίες τραγωδίες, ο «Ηρακλής Μαινόμενος» του Ευριπίδη (12/9) σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά και ο «Αίας» του Σοφοκλή» (14/9) σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη.

Στο Φεστιβάλ Κολωνού 2024 θα παρουσιαστούν και οι μουσικοθεατρικές παραστάσεις «Σμύρνη Μανίτσα μου! Τα παιδιά του πολέμου» (19/9) σε κείμενο και σκηνοθεσία Μάνιας Παπαδημητρίου, καθώς και «Της ελληνικής παράδοσης ρεμπέτικο συμπόσιο» (24/9) από το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν.

Τα Μουσικά Σύνολα Δήμου Αθηναίων θα δώσουν επίσης το δικό τους «παρών» με συναυλίες και ελεύθερη είσοδο, συμπράττοντας με καταξιωμένους καλλιτέχνες και μουσικούς.

Το Φεστιβάλ παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στον Χορό την Κυριακή 29/9 με ένα αφιέρωμα που περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστές παραστάσεις: Την παράσταση χορού «Εφτά εις άπειρον» από την ομάδα χορού Corpus Lingua, όπου πέντε ερμηνεύτριες δημιουργούν έναν ιδιαίτερο χορό, αντλώντας στοιχεία από τους Ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και τη μουσική, την παράσταση χορού Qualia που πραγματεύεται την υποκειμενικότητα της πρόσληψης των εννοιών που είναι συνυφασμένες με το μπαρόκ όπως το δέος, το παράδοξο και τη δραματική ένταση του συναισθήματος και την παράσταση χορού 25km, αφιερωμένη στη σύγχρονη τελετουργία.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Reworks – Θεσσαλονίκη

18-22 Σεπτεμβρίου σε Κυβερνείο (Παλατάκι), περιοχή Αεροδρομίου και ανοιχτό χώρο Ιστορικού Κτιρίου Πρώην Δημοτικών Σφαγείων (ex L’abattoir)

Το Reworks γιορτάζει την 20ή επετειακή του έκδοση τιμώντας την club κουλτούρα. Το μεγάλο ραντεβού του Σεπτέμβρη προσδοκά να παρουσιάσει την σημασία του DJing στην ιστορία της ηλεκτρονικής μουσικής και τη μετεξέλιξή του ως σύμβολο κουλτούρας στο σήμερα.

Ο Cerrone, ο θρυλικός Γάλλος dj και παραγωγός, αναγνωρίζεται ως ο «νονός» της disco των ’70s και πρωτοπόρος του French Touch. Με πάνω από 30 εκατομμύρια δίσκους πουλήθηκαν παγκοσμίως, οι εμβληματικές του επιτυχίες όπως το “Supernature” και το “Love in C Minor” αναδιαμόρφωσαν την εποχή της disco, συνδυάζοντας ηλεκτρονικά συνθεσάιζερ με συμφωνική ορχήστρα. Επιτομή η εμφάνιση του στην Τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού τον περασμένο μήνα, όπου ο Πύργος του Άϊφελ φωτίστηκε υπό τους ήχους του. Η πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα είναι μια από τις κορυφαίες στιγμές του Reworks στην ιστορία του.

Εκεί θα βρίσκεται και ο αγαπημένος της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας Louie Vega παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη το αγαπημένο του πρότζεκτ ῾The Ritual῾ μαζί με την Anané.

Oι καλλιτέχνες της φετινής χρονιάς: Από τα techno icons Richie Hawtin και Ben Klock, στην ποικιλόμορφη ηχητική παλέτα των Μaceo Plex και KiNK. Από τους μελωδικούς ήχους των ARTBAT στα επιμελή και απόλυτα ακριβή set του Mano Le Tough και τον δυναμικό ήχο των Fjaak. Το δίδυμο Fjaak από το Βερολίνο έρχεται στο Reworks με μεγάλη φόρα, o Mano Le Tough θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό ενώ η Nina Kravitz ερχεται στο 20ο reworks να μας χαρίσει μοναδικές μουσικές εμπειρίες – άλλωστε η παρουσία της σε κάθε reworks αποτελεί πάντα ξεχωριστό κομμάτι του φεστιβάλ.

Δείτε όλα τα oνόματα καθώς και τη μέρα που θα εμφανιστούν στο reworks στο www.reworks.gr

Ρίζες Φεστ

19 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Την Πέμπτη 19 του Σεπτέμβρη, αποχαιρετούμε το Καλοκαίρι με ένα γλέντι, μια γιορτή ένα φεστιβάλ σαν αυτά που είχαμε και στα χωριά μας. Θα νοσταλγήσουμε τα θερινά καφενεία με τις Κανβινήτισσες, θα ταξιδέψουμε μέχρι τα Ηπειρώτικα χωριά με τα Ματζούνια, θα χαιρετίσουμε το Αιγαίο με τη Θαλασσινή Πάροδο και θα πάρουμε κουράγιο να βγάλουμε τον χειμώνα με την μπάντα της Ανδριάνα Αχιτζάνοβα.

Παίζουν τα συγκροτήματα: Κανβινήτισσες – Ματζούνια – Θαλασσινή Πάροδος – Ανδριάνα ΑχιτζάνοβαBand

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Athens Baroque Festival 2024

19 – 21 Σεπτεμβρίου στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών

Το Athens Baroque Festival 2024 επιστρέφει για 7η χρονιά και μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον μαγευτικό κόσμο της μπαρόκ μουσικής. Από τις 19 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών (Σίνα 68), το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τρεις ξεχωριστές μουσικές παραστάσεις με συνολικά 15 διακεκριμένους ερμηνευτές, που θα μεταφέρουν τον θεατή στις συναρπαστικές εποχές του παράδοξου και της υπερβολής.

Με την καλλιτεχνική διεύθυνση της Αναστασίας Μηλιώρη και την παραγωγή της cle d’ ut ouverte, το φεστιβάλ, που έχει τιμηθεί με την ευρωπαϊκή αναγνώριση EFFE label, υπόσχεται μια ανεπανάληπτη εμπειρία, με υψηλής ποιότητας εκτελέσεις σε σημαντικά έργα του μπαρόκ ρεπερτορίου. Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα εδώ: athensbaroquefestival.com

Αγοραφοβικό Φεστιβάλ 2024

20 – 21 Σεπτεμβρίου στο ΠΛΥΦΑ



Tο Αγοραφοβικό Φεστιβάλ στήνει ξανά στο ΠΛΥΦΑ τρια stages, σε δύο νύχτες αφιερωμένες στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της εγχώριας σκηνής.

Ο φετινός επιμελητής, Metaman (το Αγοραφοβικό επαναλαμβάνεται με διαφορετικό επιμελητή κάθε χρόνο), κρατώντας την αόρατη κορδέλα που ενώνει την Λένα Πλάτωνος με τον Eddie Dark, πλέκει τον ιστό ενός φεστιβάλ ανοιχτού με κάθε σημασία της λέξης. Φέρνει κοντά φίλ@ και είδωλα ή και τα δύο ταυτόχρονα, σε ένα line-up αρκετά από τα ονόματα του οποίου συνοδεύει, λιγότερο ή περισσότερο, ο χαρακτηρισμός «θρυλικός».

To line-up περιλαμβάνει τους Κ. Βήτα, Regressverbot, Λένα Πλάτωνος, Echo Tides, Lost Bodies, Penny+Sci-Fi River, Eddie Dark, Dolly Vara, Krista Papista, Vassilina, Ολίνα, Kristof, Larry Gus, Dramachine, Expe, Evripidis and His Tragedies, Victory Collapse, Molyneaux+Agatha, Α. Επίθετη, DJ Pitsouni, Tropical Geometry, Στέλιο Λαλούση και Metaman

Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια εδώ.