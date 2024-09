Ένα τουλάχιστον τραγούδι των SOFI TUKKER, του ντουέτο της Σόφι Χόλεϊ-Βελντ και του Τάκερ Χάλπερν, το έχεις ακούσει και δεν το γνωρίζεις. Η μουσική τους έχει ακουστεί σε σειρές (π.χ. τίτλοι αρχής στο «The New Pope»), σε διαφημιστικά, σε video games (σε διάφορα του FIFA franchise αλλά και στο «Forza Horizon»), σε ταινίες («Ocean’s 8»). Το καλοκαίρι, μια αναπάντεχη αναβολή μάς στέρησε και την πρώτη τους εμφάνιση στη χώρα μας.

Οι SOFI TUKKER έχουν καταφέρει να συνδυάσουν τη χορευτική μουσική με τη μουσική παράδοση της Βραζιλίας (αν και κανείς από τους δύο δεν έχει καταγωγή από εκεί), χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι το μουσικό τους ύφος εξαντλείται σε αυτό το «πάντρεμα» που, στην μπανάλ εκδοχή του, αγαπήσαμε να μισούμε εξαιτίας των compilations που κυκλοφορούσαν με το κιλό για να γεμίζουν τις playlists λίστες μπιτσόμπαρων, σούπερ μάρκετ ή ακόμα και ασανσέρ. Κάθε φορά που τους στριμάρεις, και η κυκλοφορία του νέου τους δίσκου («BREAD») είναι μια καλή ευκαιρία για να το κάνεις, τα αφτιά σου κατακλύζοναται από μια αθεράπευτη αισιοδοξία. Είναι χορευτικοί, είναι sexy, είναι γεμάτοι από αγάπη και χιούμορ. Και φορούν πάντα υπέροχα ρούχα στις συναυλίες τους.

Το «BREAD» κυκλοφόρησε εδώ και λίγες μέρες. Τι νέο φέρνει στη δισκογραφία σας;

ΣΟΦΙ: Είναι ο πιο ώριμος ήχος μας έως τώρα. Είναι ένας δίσκος διασκεδαστικός που σου προσφέρει ενέργεια. Αφιερώσαμε σε αυτόν πολύ χρόνο, προσπάθεια και αγάπη. Πήγαμε την τέχνη μας σε άλλο επίπεδο.

ΤΑΚΕΡ: Συμφωνώ. Είναι η καλύτερη μουσική που έχουμε κυκλοφορήσει. Ένας συνδυασμός που από τη μία περιλαμβάνει ποιοι είμαστε αυτά τα δέκα χρόνια που δουλεύουμε μαζί και ποιοι θέλουμε να γίνουμε. Είμαστε πολύ περήφανοι.

Ο τίτλος αναφέρεται στο ψωμί αλλά σχηματίζει και ένα αρκτικόλεξο (Be.Really.Energetic.And.Dance). Ποια ήταν η ιδέα πίσω από αυτό το διττό concept;

ΤΑΚΕΡ: Το ψωμί και όσα σημαίνει αποτελεί μια κοινή αναφορά σε πολλούς πολιτισμούς. Αυτή η εικόνα των ανθρώπων που συγκεντρώνονται γύρω από ένα τραπέζι που έχει πάνω ψωμί είναι αρχέγονη. Το ψωμί φέρνει κοντά μια κοινότητα. Το ψωμί είναι αυτό που σου δίνει ενέργεια. Από την άλλη, δημιουργήσαμε το αρκτικόλεξο Be.Really.Energetic.And.Dance (BREAD), το οποίο απηχεί πλήρως το ύφος του δίσκου μας με απλότητα και σαφήνεια. Η αλήθεια είναι ότι πρώτα είχαμε γράψει το ομότιτλο κομμάτι και μετά αποφασίσαμε να δώσει το όνομα σε όλο τον δίσκο.

Σόφι, στο εξώφυλλο του BREAD φοράς ένα φόρεμα που είναι φτιαγμένο από διαφορετικούς τύπους ψωμιού. Πόσο εύκολο ήταν να το φτιάξετε;

ΣΟΦΙ: Δεν ήταν όμως δεν είναι και η πρώτη φορά που δοκιμάζαμε κάτι δύσκολο. Αυτή ήταν η σκέψη μας από την πρώτη κιόλας συνάντηση που κάναμε και αποφασίσαμε ότι ο δίσκος θα έχει αυτό το όνομα. Το σχεδίασε ο Chris Habana και μπορώ να αποκαλύψω ότι δεν είναι όλα τα ψωμιά αληθινά.

ΤΑΚΕΡ: Θέλαμε να δημιουργήσουμε μια εικόνα σουρεαλιστική και χιουμοριστική. Το συγκεκριμένο φόρεμα δεν είναι μόνο ένα avant garde κομμάτι από την άποψη του σχεδίου, αλλά είναι και πολύ όμορφο. Αυτόν τον συνδυασμό θέλαμε να πετύχουμε.

Γενικά, τα outfits σας ξεχωρίζουν σε όλες τις εμφανίσεις σας. Ήταν κάτι που το είχατε από την αρχή στο μυαλό σας όταν αποφασίσατε να συνεργαστείτε; Ότι δηλαδή θα έχετε και μια πολύ αναγνωρίσιμη ενδυματολογική ταυτότητα;

ΣΟΦΙ: Όχι δεν το είχαμε εξ αρχής στο μυαλό μας, αν και ο ΤΑΚΕΡ είχε και έχει έντονο ενδιαφέρον για τη μόδα. Σταδιακά λοιπόν έγινε κομμάτι της καλλιτεχνικής μας υπόστασης. Είναι ένα πολύ ισχυρό μέσο για να διευρύνουμε την μουσική μας και να την εικονοποιήσουμε. Ένα outfit μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Είναι το ίδιο σημαντικό όσο τα φώτα ή το στήσιμο του stage. Ίσως και σημαντικότερο. Αυτή την εποχή μάλιστα δουλεύουμε μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη, σχεδιάζει κάποια outfits για το tour μας.

Αν δει κάποιος βίντεο από τις συναυλίες σας, θα παρατηρήσει ότι αποτελούν ένα safe space που συγκεντρώνει δεκάδες ταυτότητες. Το επιδιώκετε αυτό;

ΣΟΦΙ: Οπωσδήποτε. Και είναι πολύ όμορφο το γεγονός ότι αυτός χώρος όλο και μεγαλώνει με τα χρόνια. Όποιο άτομο έρχεται σε μια συναυλία μας ή σε dj set μας αντιλαμβάνεται αμέσως πως είναι αποδεκτά ανεξάρτητα από το πόσο «φρικιά» ή «εκκεντρικά». Θέλουμε να βγάζουν την πιο ακραία εκδοχή του εαυτού τους στις συναυλίες μας.

TUKΚER: Θέλουμε οι εμφανίσεις μας είναι το highlight της εβδομάδας/του μήνα/του χρόνου για το κοινό που έρχονται.

Στο video clip του «Spiral» συμμετέχει και η Heidi Klum; Πώς πρόκυψε η συνεργασία;

ΤΑΚΕΡ: Είμαστε φίλοι. Ήταν εκπληκτική. Έχει τέτοια ενέργεια που θέλαμε πολύ να δουλέψουμε μαζί της. Το Spiral ήταν το ιδανικό για εκείνη, καθώς έχει ένα αέρα από 90s, είναι χορευτικό και το concept του video ήταν ένα girl sleepover. Της το προτείναμε, δέχθηκε και το μόνο που ζήτησε είναι να συμμετέχουμε και εμείς.

ΣΟΦΙ: Για μένα είναι ένα πρότυπο, ειδικά σε θέματα ενδυνάμωσης ή στον τρόπο με τον οποίο εκφράζει διαχρονικά τη σεξουαλικότητά της. Μου αρέσει πώς αψηφά όλα τα στερεότυπα σχετικά με το πώς πρέπει να φέρονται ή να είναι οι μεγαλύτερες γυναίκες.

Ανάμεσα στα κομμάτια του νέου άλμπουμ ξεχωρίζει το «Homie», αρκετά διαφορετικό από τις υπόλοιπες κυκλοφορίες. Προσωπικό, αφού βασίζεται σε προσωπικά βιώματα της Σόφι, και ώριμο ταυτόχρονα…

ΣΟΦΙ: Χαίρομαι που το ακούω αυτό. Ο λόγος που έγραψα αυτό το κομμάτι ήταν γιατί ακριβώς ήθελα να δείξω πόσο σημαντικό είναι να έχουμε στη ζωή μας ανθρώπους με τους οποίους συνδεόμαστε βαθιά, επικοινωνούμε τέλεια κι όμως, για κάποιο λόγο, δεν γινόμαστε ποτέ ζευγάρι.

Όταν γράφετε μουσική έχετε στο μυαλό σας σε ποιες περιστάσεις θα την ακούει το κοινό σας;

Νομίζω ότι έχουμε στο μυαλό μας πώς νιώθουν όταν ακούνε τη μουσική μας. Νομίζω ότι ειδικά σε αυτό τον δίσκο έχουμε κάτι για όλους. Μας αρέσει να μπορεί να μας ακούσει κάποιο άτομο που είναι στο αυτοκίνητο και οδηγεί ή κάποιο άλλο που παρτάρει ή κάποιο που πέφτει για ύπνο και θέλει να κλείσει τη μέρα του με μουσική.

Η τόσο έντονη αγάπη σας για τη βραζιλιάνικη μουσική πώς προέκυψε;

ΣΟΦΙ: Προσωπικά ξεκίνησε μαθαίνοντας πορτογαλικά. Μου άρεσε πολύ αυτή η γλώσσα, ο ήχος της και μετά όταν άρχισα να ακούω βραζιλιάνικη μουσική γοητεύτηκα από τον τρόπο που τραγουδάνε, σαν να ψιθυρίζουν. Ήθελα να κάνω αυτό ακριβώς. Έπειτα, όσο γνώριζα αυτήν την παράδοση καλύτερα, εντυπωσιάστηκα από τη λιτή περιπλοκότητα κάποιων ειδών, όπως πχ. της Μπόσα Νόβα. Απλές μελωδίες κι όμως τόσο σύνθετες, μια κιθάρα και μια φωνή. Ήταν μαγικό με τόσα λίγα να δημιουργείς τόσα πολλά.

Από τις πρώτες κιόλας κυκλοφορίες κάνετε επιτυχίες. Περιμένατε ότι θα τα πηγαίνατε τόσο σύντομα τόσο καλά;

ΣΟΦΙ: Πάντα κάναμε τρελά όνειρα, μα ποτέ δεν γνωρίζαμε αν θα πραγματοποιούνταν. Το σημαντικό για εμάς είναι να περνάμε καλά την κάθε μέρα μας. Και έτσι σκεφτόμαστε. Να γράφουμε μουσική, αν δημιουργούμε. Για τα υπόλοιπα φροντίζει το σύμπαν.

ΤΑΚΕΡ: Επίσης, κάθε φορά που πετυχαίνουμε ένα στόχο, θέτουμε τον επόμενο. Επομένως, πάντα έχουμε ένα κίνητρο. Είναι όμορφο να μεγαλώνουμε.

Η μουσική σας έχει ακουστεί σε τηλεοπτικές σειρές, σε ταινίες, σε video games κτλ. Ποια ήταν το πιο αναπάντεχο αίτημα που δεχθήκατε;

ΣΟΦΙ: Ζήτησαν να συμπεριλάβουν στο trailer του τελευταίου SIMS το «Perfect Someone» και χρειάστηκε να το τραγουδήσουμε στα simish τη γλώσσα που μιλούν οι ήρωες το παιχνιδιού. Ήταν υπέροχο.