Την στήριξή της στην Κάμαλα Χάρις, για να ηγηθεί του κόμματος των Δημοκρατικών μέχρι τις προεδρικές εκλογές, εξέφρασε επισήμως η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και υψηλόβαθμο στέλεχος των Δημοκρατικών, Νάνσι Πελόζι.

«Με απέραντη περηφάνια και απεριόριστη αισιοδοξία για το μέλλον της χώρας μας, υποστηρίζω την Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις για Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα μας οδηγήσει στη νίκη τον Νοέμβριο», έγραψε η ίδια σε ανάρτησή της στο Χ.

With immense pride and limitless optimism for our country’s future, I endorse Vice President Kamala Harris for President of the United States. I have full confidence that she will lead us to victory in November.

