Ένας Αμερικανός βετεράνος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου πέθανε την περασμένη εβδομάδα ενώ ταξίδευε για να παραστεί στις εκδηλώσεις μνήμης της 80ής επετείου της απόβασης των συμμαχικών δυνάμεων στη Νορμανδία (D-Day), ανακοίνωσε μια αμερικανική ένωση.

Ο Ρόμπερτ Περσιτσίτι, 102 ετών, είχε ταξιδέψει αεροπορικώς και ταξίδεψε με σκάφος κατά μήκος της γαλλικής ακτής όταν του συνέβη «έκτακτο ιατρικό περιστατικό», ανέφερε η ένωση Honor Flight σε μια ανάρτηση στο Facebook, χωρίς να διευκρινίσει τη φύση του ιατρικού περιστατικού.

Στη συνέχεια, ο βετεράνος μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Γερμανία, αλλά πέθανε λίγο μετά, στις 31 Μαΐου, σύμφωνα με την ένωση, η οποία επικαλείται άλλους βετεράνους που ταξίδεψαν μαζί του.

Robert Persichitti, a 102-year-old World War II, veteran died Friday while en route to France to take part in the remembrances planned for the 80th anniversary of the D-Day invasion.

