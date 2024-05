Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλει επί του παρόντος τη διανομή τροφίμων στη Ράφα, την πόλη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, λόγω έλλειψης προμηθειών και απουσίας ασφάλειας.

Η UNRWA ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο X ότι μόνο επτά από τα 24 κέντρα υγείας της βρίσκονται σε λειτουργία και ότι δεν έχει λάβει ιατρικές προμήθειες τις τελευταίες 10 ημέρες λόγω «κλεισίματος ή άλλης διακοπής» στα περάσματα της Ράφα και του Κερέμ Σαλόμ στη Γάζα.

🔷 Food distributions in Rafah are currently suspended due to lack of supplies and insecurity.

🔷 Only 7 out of 24 UNRWA health centres are operational. In the last ten days they have not received any medical supplies due to Rafah and Kerem Shalom crossing closures/disruptions.

— UNRWA (@UNRWA) May 21, 2024