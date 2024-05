Το βίντεο από τον ξυλοδαρμό της Cassie Ventura από τον Sean “Diddy” Combs, γνωστό και ως Puff Daddy έφερε στο φως της δημοσιότητας το CNN. Πρόκειται για ένα επεισόδιο που είχε συμβεί το 2016 σε ξενοδοχείο του Λος Άντζελες.

Όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω η τραγουδίστρια φεύγει από το δωμάτιο που διέμεναν με σκοπό να αποχωρήσει από το ξενοδοχείο. Τότε ο ράπερ τρέχει φορώντας μόνο μια πετσέτα στους διαδρόμους του ξενοδοχείου και την προλαβαίνει πριν μπει στο ασανσέρ.

Τότε την πετά στο έδαφος και αρχίζει να την χτυπάει. Έπειτα την σέρνει από την κουκούλα του φούτερ της και την πηγαίνει προς ένα δωμάτιο, ενώ στη συνέχεια φαίνεται να πετά προς το μέρος της ένα αντικείμενο.

Προσοχή σκληρές εικόνες

BREAKING: Surveillance footage released showing Sean “Diddy” Combs beating his then-girlfriend Cassie Ventura.

The footage was obtained by CNN. The incident occurred at the InterContinental Hotel in Century City, Los Angeles in 2016.

Ventura reached a settlement with Combs… pic.twitter.com/uEVJ4Hr2nl

