Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον 51χρονο όμηρο Ναντάβ Πόπλεγουελ και στη συνέχεια γνωστοποίησε πως πέθανε από τραύματα που προκλήθηκαν από μία αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ.

Αρχικά η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Κασάμ δημοσίευσαν ένα βίντεο διάρκειας 11 δευτερολέπτων που έδειχνε τον Πόπλεγουελ, χωρίς να κάνει γνωστό τίποτα περισσότερο σχετικά με την τύχη του, υποστηρίζοντας ότι θα δημοσιεύσει περισσότερες πληροφορίες σύντομα.

Στο σύντομο βίντεο ο Πόπλεγουελ διακρίνεται με μία μεγάλη μελανιά στο δεξί μάτι του.

Ο ίδιος επιβεβαιώνει το όνομά του, ενώ το κείμενο στη λεζάντα του βίντεο γράφει σε αραβικά και τα εβραϊκά: «Ο χρόνος τελειώνει. Η κυβέρνησή σας λέει ψέματα».

BREAKING: as the IDF continued to advance towards Rafah, Hamas released another hostage video, as they’ve done with each time Israeli forces got closer to the area, in an attempt to psychologically terrorize Israelis and stop the IDF.

The video shows Nadav Popplewell, 51, who… pic.twitter.com/qEVObgOZsk

