Συνεχίζονται σήμερα το πρωί τα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, παρά τις επικρίσεις της Ουάσινγκτον για τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ διεξάγει τον πόλεμο και τον κίνδυνο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, «μιας κολοσσιαίας ανθρωπιστικής καταστροφής» στη Ράφα.

Ομάδες του AFP έκαναν λόγο για πλήγματα σε διάφορους τομείς της Λωρίδας της Γάζας, μετά την εκτίμηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την κατάσταση στον θύλακα όπου ο πόλεμος μαίνεται εδώ και περισσότερους από επτά μήνες.

Οι ΗΠΑ κρίνουν ότι είναι «εύλογο να εκτιμήσουν» πως το Ισραήλ παραβίασε το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο στη Γάζα, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να καταλήξουν οριστικά σε αυτό το συμπέρασμα, οπότε κατά συνέπεια θα συνεχίσουν να παραδίδουν όπλα στη χώρα, ανέφερε η έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

𝗗𝗜𝗩𝗜𝗦𝗜𝗢𝗡 𝗪𝗜𝗗𝗘𝗡𝗦 𝗕𝗘𝗧𝗪𝗘𝗘𝗡 𝗜𝗦𝗥𝗔𝗘𝗟 𝗔𝗡𝗗 𝗧𝗛𝗘 𝗨.𝗦.

As a rift between two longstanding allies widens, Israeli leaders said that they would not be deterred by President Biden’s threat to withhold arms shipments if the military launched a full-scale… pic.twitter.com/Ca1WtVA2p5

