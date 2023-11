Κατά της λογοκρισίας τάχθηκε και επισήμως η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια Pink, δηλώνοντας έτοιμη να δώσει τη δική της μάχη ενάντια στη απαγόρευση βιβλίων που έχει λάβει μεγάλες προεκτάσεις εδώ και κάποιο καιρό στις ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα στην πολιτεία της Φλόριντα υπό τον κυβερνήτη Ρον ΝτεΣάντις.

Η Pink ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να χαρίσει χιλιάδες απαγορευμένα βιβλία στις επικείμενες συναυλίες στη Φλόριντα. Σε συνεργασία με το PEN America και το βιβλιοπωλείο Books & Books της Φλόριντα, η Pink θα διανείμει 2.000 αντίτυπα των βιβλίων «The Family Book» του Todd Parr, «The Hill We Climb» της Amanda Gorman, «Beloved» της Toni Morrison και ένα βιβλίο από τη σειρά «Girls Who Code» στις συναυλίες της στο Μαϊάμι και το Sunrise.

«Τα βιβλία μου προσφέρουν ιδιαίτερη χαρά από τότε που ήμουν παιδί και γι’ αυτό δεν είμαι διατεθειμένη να μείνω αμέτοχη στην απαγόρευση βιβλίων από τα σχολεία», δήλωσε η τραγουδίστρια. «Είναι ιδιαίτερα εξοργιστικό να βλέπεις τις αρχές να βάζουν στο στόχαστρο βιβλία ΛΟΑΤΚΙ και έγχρωμων συγγραφέων που μιλούν τον ρατσισμό. Έχουμε κάνει τόσα πολλά βήματα προς την ισότητα σε αυτή τη χώρα και κανείς δεν πρέπει να θέλει να δει αυτή την πρόοδο να ακυρώνεται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υποστηρίζω το έργο της PEN America και για τον οποίο συμφωνώ μαζί τους: όχι άλλα απαγορευμένα βιβλία».

It’s still up! They can watch it.

I think I talk about reading. Books. Classics. Not porn. Porn isn’t my thing.

Supporting freedom of speech is. Allowing hateful,

narrow minded bigots to decide what all children can read is not my thing either. FREEDOM! MERICA! https://t.co/rOIL8efJbw

