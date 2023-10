Από ξηρά, θάλασσα και αέρα σφυροκοπά τη Γάζα το Ισραήλ. Παλαιστίνιοι αναφέρουν ότι ισραηλινά τανκς επιχειρούν στον θύλακα και ανταλλάσσουν πυρά με ένοπλους, όπως μεταδίδει η Times of Israel. Ωστόσο, όπως μεταδίδει το Anadolu, που επικαλείται τον ισραηλινό στρατό, η εν λόγω επιχείρηση δεν αποτελεί «ευρείας κλίμακας χερσαία επίθεση».

#BREAKING Israeli army says what is happening in Gaza is not a ground invasion, according to local Channel 12 pic.twitter.com/tUQG21wLpd

Μάλιστα, μια ανώνυμη αμερικανική πηγή είπε στο ABC News ότι η εν λόγω επιχείρηση είναι περιορισμένη. Και ο εκπρόσωπος των IDF Πίτερ Λέρνερ λέει ότι η σημερινή ενέργεια δεν είναι η μεγάλη επιχείρηση που αναμενόταν.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς δήλωσε την Παρασκευή ότι πολεμά τις ισραηλινές δυνάμεις σε δύο περιοχές εντός της Γάζας. Σε πλήρη εξέλιξη είναι και οι σφοδροί βομβαρδισμοί στο βόρειο τμήμα του θύλακα.

Την ίδια ώρα ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας Αϊμάν Σαφάντι δήλωσε ότι το Ισραήλ «μόλις εξαπέλυσε χερσαίο πόλεμο» στη Λωρίδα της Γάζας και το αποτέλεσμα θα είναι μια «ανθρωπιστική καταστροφή επικών διαστάσεων».

Ο Ιορδανός υπουργός ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι εάν κάποια χώρα καταψηφίσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την αραβική πρόταση που προωθεί το Αμάν για «ανθρωπιστική εκεχειρία» στη Γάζα, αυτό θα σημαίνει ότι «εγκρίνει αυτόν τον παράλογο πόλεμο, αυτούς τους παράλογους σκοτωμούς».

Η Χαμάς «θα πληρώσει για τα εγκλήματά της κατά της ανθρωπότητας και απόψε ξεκινάμε την εκδίκηση», δήλωσε ένας σύμβουλος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Μαρκ Ρεγκέβ.

«Η Χαμάς θα νιώσει απόψε την οργή μας», συνέχισε.

Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ο Ρεγκέβ είπε ότι το Ισραήλ εντείνει την πίεση στη Χαμάς, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του είναι σε εξέλιξη και η Γάζα θα είναι «πολύ διαφορετική» όταν ολοκληρωθούν.

«Θα συνεχίσουν να δέχονται τα στρατιωτικά πλήγματά μας μέχρι να διαλύσουμε τη στρατιωτική μηχανή τους και την πολιτική υποδομή τους στη Γάζα. Όταν τελειώσει όλο αυτό, η Γάζα θα είναι πολύ διαφορετική», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος Ντανιέλ Χαγκάρι ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα επεκτείνονται, καθώς οι βομβαρδισμοί στον παλαιστινιακό θύλακα εντείνονται.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι κάτοικοι της πόλης της Γάζας θα πρέπει να μετακινηθούν νότια, παρά τις ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις που συνεχίζονται και εκεί.

Λίγη ώρα πριν, η Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε εκτεταμένο βομβαρδισμό της Γάζας.

Υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε παράλληλα ότι η οργάνωση είναι «έτοιμη» να αντιμετωπίσει μια χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού.

«Εάν ο Νετανιάχου αποφασίσει να μπει απόψε στη Γάζα, η αντίσταση είναι έτοιμη» ανέφερε στην πλατφόρμα Telegram ο Εζάτ αλ Ρίσεκ, προσθέτοντας ότι «η γη μας θα καταπιεί τα λείψανα των στρατιωτών του»

Από την πλευρά του, ο ΓΓ του ΟΗΕ απηύθυνε δραματική έκκληση για ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός.

«Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου για ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, την άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων και την παράδοση σωτήριων προμηθειών» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι «όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους.Αυτή είναι η στιγμή της αλήθειας. Η ιστορία θα μας κρίνει όλους» ανέφερε ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας προειδοποίησε σήμερα ότι οι ένοπλες οργανώσεις του Λιβάνου και της Παλαιστίνης έχουν «το δάχτυλο στη σκανδάλη», φοβούμενες μια κλιμάκωση στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

«Απ’ όσα κατάλαβα και άκουσα από τα σχέδιά τους, έχουν το δάχτυλο στη σκανδάλη. Ξέρετε, είναι πολύ πιο ισχυρό και βαθύ από αυτά που έχετε δει», είπε ο ΥΠΕΞ του Ιράν Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν, μιλώντας για τις πρόσφατες συναντήσεις του με «στελέχη της αντίστασης στον Λίβανο και παλαιστινιακών ομάδων».

«Για αυτό πιστεύω ότι αν αυτή η κατάσταση παραταθεί και γυναίκες, παιδιά και άμαχοι συνεχίσουν να σκοτώνονται στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, όλα είναι πιθανά», πρόσθεσε μιλώντας στο αμερικανικό ραδιόφωνο NPR.

Η κυβέρνηση της Χαμάς ανακοίνωσε ότι έχουν διακοπεί οι τηλεπικοινωνίες και το Ίντερνετ στον παλαιστινιακό θύλακα. Το Netblocks, ένας οργανισμός που παρακολουθεί την κυβερνοασφάλεια και την πρόσβαση στο Ίντερνετ σε όλον τον κόσμο, έκανε λόγο για «κατάρρευση» των συνδέσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

⚠ Confirmed: Live network data show a collapse in connectivity in the #Gaza Strip with high impact to Paltel, amid reports of heavy bombardment; the company is the last remaining major operator to supply service as connectivity declines amid ongoing fighting with Israel 📉 pic.twitter.com/nDPf7HnjKF

Χρήστες του ίντερνετ ζητούν από τη Space Χ να παράσχει ίντερνετ στη Γάζα, όπως είχε κάνει για την Ουκρανία.

Hashtag «demanding internet for Gaza» from Elon Musk is number one in Britain

Users (lots of bots) are demanding that Elon Musk supply equipment and launch satellite internet in Gaza, just like he did once in Ukraine.

X what’s wrong with you? Are you sick? pic.twitter.com/E8sK3bRTKs

— NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2023