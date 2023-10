Στη δημοσιότητα έδωσε βίντεο ο στρατός του Ισραήλ, στο οποίο απεικονίζεται χτύπημα στη Γάζα με το οποίο σκοτώθηκε ο Midhat Mbasher, διοικητής του τάγματος της Χαμάς στη δυτική πλευρά της Χαν Γιούνις.

Ο εκπρόσωπος των IDF ανέφερε ότι ο Mbasher συμμετείχε σε επιθέσεις με ελεύθερους σκοπευτές και εκρηκτικά εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις σε πάνω από 250 στόχους της Χαμάς στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου ενός τούνελ του δικτύου των τρομοκρατών.

Madhath Mubashar—Commander of Hamas’ Western Khan Yunis Battalion—was eliminated by an IDF aerial strike.

Furthermore, the IDF struck 250+ Hamas targets including a terrorist tunnel network in Gaza that detonated the secondary explosions. pic.twitter.com/qaB5J0np2G

