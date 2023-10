Κάτω από το κεντρικό νοσοκομείο της Γάζας, το Shifa, βρίσκεται το αρχηγείο της Χαμάς, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, Ντάνιελ Χαγκάρι.

Ειδικότερα, όπως είπε ο Χαγκάρι, η Χαμάς έχει πολλές υπόγειες εγκαταστάσεις κάτω από το μεγαλύτερο νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι εγκαταστάσεις αυτές, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του στρατού, χρησιμοποιούνται από τους ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης για να κατευθύνουν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Hamas operates within and hides beneath the largest hospital in Gaza.

Their priorities are clear—and the people of Gaza are not among them. pic.twitter.com/7M4ZqjFyYs

— Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2023