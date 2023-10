Την κινητοποίηση των Γαλλικών Αρχών προκάλεσαν οι ταυτόχρονες προειδοποιήσεις για βόμβα σε 6 αεροδρόμια της χώρας.

Όπως αναφέρει η Le Monde, πρόκειται για τα αεροδρόμια που βρίσκονται σε Λίλ, Λυών, Νάντη, Νίκαια, Τουλούζη και Μποβέ.

#BREAKING Six airports across France evacuated after emailed ‘threats of attack’: police source pic.twitter.com/PPHRgnfteZ

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, και στα έξι αεροδρόμια εστάλησαν ηλεκτρονικά μηνύματα στα οποία γινόταν αναφορά για «απειλή επίθεσης»

Όσοι από τους επιβάτες βρίσκονταν μέσα στα αεροδρόμια έλαβαν εντολή να τα εκκενώσουν ενώ σε εκείνους που βρίσκονται εντός των αεροσκαφών δόθηκε οδηγία να παραμείνουν στις θέσεις τους.

France: Toulouse airport being evacuated

Six French airports were evacuated after «threats of attack» on Wednesday, AFP reported. pic.twitter.com/6XblkFYrg4

— Subodh Kumar (@kumarsubodh_) October 18, 2023