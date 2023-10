Δύο άνδρες με καλυμμένο το πρόσωπο έριξαν νωρίς σήμερα το πρωί βόμβες μολότοφ εναντίον συναγωγής στο κέντρο του Βερολίνου, ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι έχει συλλάβει έναν άλλον άνδρα ο οποίος φώναζε αντισημιτικά συνθήματα.

Δύο μπουκάλια με εύφλεκτο υγρό έσπασαν στο πεζοδρόμιο χωρίς να προκληθούν ζημιές, σημείωσε η ίδια πηγή. Οι υπηρεσίες ασφαλείας ερευνούν το συμβάν.

Heute Nacht (18.10.) wurde ein versuchter Brandanschlag auf unsere Gemeinde Kahal Adass Jisroel verübt. Unbekannte warfen dabei 2 Molotow-Cocktails von der Straße aus in Richtung unseres Gemeindezentrums in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte. pic.twitter.com/tnh0UIV9mw

