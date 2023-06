Tην Πέμπτη 8 Ιουνίου, στο Divani Caravel Hotel, στο πλαίσιο του 13th Annual Capital Link Sustainability Forum, o κ. Νίκος Μπορνόζης, President – Capital Link Inc. και η κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director, απένειμαν το «2023 Capital Link Sustainability Leadership Award» στην κυρία Βασιλική Λαζαράκου, Διδ. Νομικής, Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Μέλος του Συμβουλίου Εποπτών (Board of Supervisors) και του Διοικητικού Συμβουλίου (Management Board) της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) – Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) -Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ – Πρόεδρο της Κοινής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών για τις Τιτλοποιήσεις (Joint Sub Committee on Securitisations).

Όπως τόνισαν οι διοργανωτές του Συνεδρίου, κατά τη διάρκεια της απονομής το βραβείο τιμά και αναγνωρίζει :

αφενός το σύνολο της επαγγελματικής της δραστηριότητας – ιδίως στη θέση της ανώτατης εποπτικής Αρχής, θέση εξαιρετικής ευθύνης, που εξ ορισμού έχει τον πλέον επιδραστικό ρόλο στον ευρύτερο τομέα της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.

Αφετέρου, ως εκπρόσωπο όλων των γυναικών στην προσπάθεια για την ενδυνάμωση της γυναικείας παρουσίας και αναγνώρισης της συμβολής των γυναικών στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι, με πρόσφατο παράδειγμα την πρόβλεψη που συμπεριελήφθη στην νομοθεσία για την αύξηση στο ποσοστό συμμετοχής γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια των εισηγμένων εταιριών (Νόμος 4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών).

Είναι η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος στα 30 χρόνια λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ελλάδος.

Με την κυρία Λαζαράκου στο τιμόνι, στην ελληνική αγορά, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει εντάξει τη βιώσιμη μετάβαση στις προτεραιότητές της και έχει ξεκινήσει έγκαιρα και εντατικά τη διαδικασία ενημέρωσης των συμμετεχόντων, ως προς τα θέματα ESG (Περιβάλλον – Κοινωνία- Διακυβέρνηση). Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, η Επιτροπή συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία διαμόρφωσης του κανονιστικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ έχει δημιουργήσει μία εσωτερική ομάδα με έμπειρα στελέχη που ασχολείται ενεργά με αυτά τα θέματα.

Στην Ευρώπη πρόσφατα επανεξελέγη με ομόφωνη απόφαση για δεύτερη θητεία στο Δ.Σ. Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) που λειτουργεί ως ιθύνων νους και για τις 27 Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς της Ε.Ε.

Η επίσημη τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε σε μία κατάμεστη αίθουσα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 400 συμμετεχόντων συμπεριλαμβανομένων ανώτατων Κυβερνητικών Εκπροσώπων, ομιλητών του Συνεδρίου-υψηλόβαθμων στελεχών των μεγαλύτερων εταιρειών της αγοράς.

Το παρών έδωσε ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος συνεχάρη την κυρία Λαζαράκου για το βραβείο και υπογράμμισε τη σημασία της θητείας της ως πρώτης γυναίκας προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στα τριάντα χρόνια λειτουργίας της.

Το «Capital Link Sustainability Leadership Award» δίνεται κάθε χρόνο σε μία ή και περισσότερες προσωπικότητες / εταιρείες / οργανισμούς, για την εξαιρετική κοινωνική προσφορά τους και για τη συμβολή τους στην ανύψωση της Ελλάδος και της επιχειρηματικότητας.

Οι βραβευθέντες των προηγούμενων ετών ήταν οι κα. & κκ: 2022: Αριστοτέλης Καρυτινός, Διευθύνων Σύμβουλος – PRODEA Investments, 2019: Μαριάννα Πολιτοπούλου, Chairman & CEO – NN Hellas, & Mr. Jeremy Downward, Member of the BOD – THI=The Hellenic Initiative ; Executive Director – Aristeus Financial Services Ltd., 2018: Χρήστος Χαρπαντίδης, Chairman & Managing Director – Papastratos & Θοδωρής Κυριακού, Chairman – Antenna Group, 2017: Nicholas Logothetis, Co-Founder & Chairman of the Board of “The Concordia Summit” & Michael Tsamaz, Chairman & CEO, OTE Group, 2016: Nikos Mouyiaris, Founder & CEO of Mana Products Inc. & Γρηγόριος Στεργιούλης, CEO of Hellenic Petroleum S.A., 2015: Dean Metropoulos, Chairman of Metropoulos & Company, 2014: John Catsimatidis, Chairman & CEO of Red Apple Group.

Η τελετή βράβευσης έκλεισε τις εργασίες του 13oυ Ετήσιου Capital Link Sustainability Forum με τίτλο : «Χρηματοδότηση, Επενδύσεις & Βιώσιμη Ανάπτυξη – Financing & Investments Spearheading Sustainable Growth» που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, αθρόα προσέλευση κοινού και συμμετοχή που ξεπέρασε τους 400 συμμετέχοντες, την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023, με φυσική παρουσία, στο Divani Caravel Athens Hotel – υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Με τη συμμετοχή εξαιρετικών και διακεκριμένων ομιλητών από τους μεγαλύτερους κλάδους της οικονομίας το Συνέδριο ανέδειξε ότι η βιωσιμότητα αποτελεί παράμετρο-κλειδί για την προσέλκυση επενδύσεων και αποτελεί προαπαιτούμενο κριτήριο συμμόρφωσης για όλο και περισσότερες εταιρείες.

Η ομιλία της κας Λαζαράκου

Η κυρία Λαζαράκου στην ομιλία που εκφώνησε στο πλαίσιο του Συνεδρίου, έδωσε έμφαση στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την προώθηση της βιωσιμότητας, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Στην ελληνική αγορά, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει εντάξει τη βιώσιμη μετάβαση στις προτεραιότητές της και έχει ξεκινήσει έγκαιρα και εντατικά τη διαδικασία ενημέρωσης των συμμετεχόντων, ως προς τα θέματα ESG (Περιβάλλον – Κοινωνία- Διακυβέρνηση). Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, η Επιτροπή συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία διαμόρφωσης του κανονιστικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ έχει δημιουργήσει μία εσωτερική ομάδα με έμπειρα στελέχη που ασχολείται ενεργά με αυτά τα θέματα».

Παράλληλα, μιλώντας για τις πρωτοβουλίες που οφείλουν να αναλάβουν οι ίδιες οι εισηγμένες εταιρείες, όσον αφορά στην προώθηση της βιωσιμότητας, επεσήμανε τα εξής: «Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι εισηγμένες εταιρείες που επιθυμούν να παραμείνουν ή να καταστούν ελκυστικές στους επενδυτές είναι σκόπιμο να εφαρμόσουν πρακτικές ευθυγράμμισης με τα κριτήρια ESG και να αναπτύξουν μια στρατηγική, ως προς το πώς θα τα ενσωματώσουν στην πολιτική τους. Πέραν, όμως της τυπικής προσπάθειας ενσωμάτωσης κάποιων κριτηρίων για σκοπούς συμμόρφωσης με το θεσμικό πλαίσιο, θα πρέπει οι εταιρίες να προχωρήσουν στην υιοθέτηση ενός επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του τις παραμέτρους που συνδέονται με τα θέματα ESG καθώς και τους σχετικούς κινδύνους, και να το παρουσιάσουν με ορθό τρόπο, χωρίς να υπάρχουν περιθώρια παρερμηνειών ή ασαφειών.

Συνεπώς, σε αυτή τη χρονική στιγμή, χρειάζεται να ενταθούν οι προσπάθειες προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας. Κατά τη γνώμη μου, το κρίσιμο αυτό ζήτημα της βιωσιμότητας και η λειτουργία της επιχειρηματικότητας σύμφωνα με τα κριτήρια ESG αποτελεί μία νέα μορφή «κοινωνικού συμβολαίου» μεταξύ της κοινωνίας, των επιχειρήσεων και των πολιτών, που θα επιτρέψει ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές».

Κλείνοντας, η κυρία Λαζαράκου, ευχαρίστησε θερμά τον κ. Νικόλαο και την κα. Όλγα Μπορνόζη για την σημερινή βράβευση και ανέφερε ότι «στο πρόσωπό της βραβεύεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τα στελέχη της και το Διοικητικό της Συμβούλιο καθώς τα τελευταία 4 σχεδόν χρόνια έχει γίνει μία συλλογική και συντονισμένη προσπάθεια για την προώθηση μίας σειράς θεμάτων για την καλύτερη λειτουργία της αγοράς αλλά και της ίδιας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ενδεικτικά, η προώθηση της εταιρικής διακυβέρνησης συμπεριλαμβανομένης της διάταξης για την ποσόστωση στα ΔΣ των εισηγμένων εταιριών, η υποστήριξη των εισηγμένων για την προσαρμογή τους στη νομοθεσία αυτή αλλά και η προώθηση των θεμάτων βιωσιμότητας (ESG), η σημαντική ενίσχυση της παρουσίας της Επιτροπής σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η δρομολόγηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της εσωτερικής αναδιοργάνωσης της ΕΚ και η ολοκλήρωση των εκκρεμών υποθέσεων πέραν της πενταετίας)».