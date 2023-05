Λίγο πριν οι Τούρκοι πάνε στις κάλπες για τον β΄γύρο των εκλογών (την Κυριακή 28 Μαΐου) ο υποψήφιος της συμμαχίας της τουρκικής αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου έχει γίνει έξαλλος με βίντεο προπαγάνδας, που αφήνει να εννοηθεί ότι έχει σχέσεις με το εκτός νόμου ένοπλο κουρδικό αυτονομιστικό κίνημα Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK).

Ο δικηγόρος του κατέθεσε μηνύσεις. «Καταθέσαμε εκατοντάδες μηνύσεις στην εισαγγελία της Άγκυρας για συκοφαντική δυσφήμιση, προσβολή προσωπικότητας και παραπληροφόρηση», τόνισε δικηγόρος του Κιλιτσντάρογλου, Τζελάλ Τσελίκ. Η αντιπολίτευση αξιώνει όσοι δημιούργησαν και διέσπειραν «αυτά τα ψέματα» μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης να λογοδοτήσουν, πρόσθεσε ο κ. Τσελίκ, επιρρίπτοντας ευθύνες στο περιβάλλον του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους χαρακτηρίζεται φαβορί της αναμέτρησης με τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης στον δεύτερο γύρο της αναμέτρησης.

Κατά τη διάρκεια πολλών προεκλογικών ομιλιών του κ. Ερντογάν, έχει προβληθεί βίντεο στο οποίο εικονίζεται ο κ. Κιλιτσντάρογλου και κατόπιν, μεταξύ άλλων, μέλος του PKK που τραγουδάει το τραγούδι της εκστρατείας του CHP. Ακόμα κι αν πρόκειται για «μοντάζ», υπάρχουν βίντεο που δείχνουν πως το PKK υποστηρίζει τον αντίπαλό του, υποστήριξε ο κ. Ερντογάν κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης το βράδυ προχθές Δευτέρα, χωρίς να παρουσιάσει κάποια απόδειξη ή να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Ο κ. Ερντογάν «ομολόγησε» τη «συκοφαντία» του, ήταν η αντίδραση του κ. Κιλιτσντάρογλου χθες Τρίτη (23/5) στην επαρχία Χατάι. Χαρακτήρισε τον αντίπαλό του «απατεώνα». «Δεν είναι μοντάζ, είναι αλήθεια», αντέτεινε ο Φαχρετίν Αλτούν, ο διευθυντής επικοινωνίας του κ. Ερντογάν, μέσω Twitter.

On state-run TRT on Monday, Erdoğan once again accused Kılıçdaroğlu of having a joint electoral campaign video with executives of the PKK, saying, «PKK members have shown support to them through these videos."

