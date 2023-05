«Εναντίον της πατρίδας μας εξαπολύεται πραγματικός πόλεμος. Θέλουμε ένα ειρηνικό μέλλον» είπε ο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την ομιλία του για την Ημέρα της Νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Όπως τόνισε ο κόσμος βρίσκεται σε ένα καίριο σημείο καμπής. «Σήμερα, ο πολιτισμός βρίσκεται και πάλι σε ένα αποφασιστικό σημείο καμπής. Ένας πραγματικός πόλεμος έχει εξαπολυθεί εναντίον της πατρίδας μας. Αποκρούσαμε τη διεθνή τρομοκρατία, θα προστατεύσουμε τους κατοίκους του Ντονμπάς, θα διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας» δήλωσε ο Πούτιν.

Putin accuses the West of «creating a real cult of Nazism.»

He suggests that «western elites» who are ‘preparing the new attack against Russia’ are «trying to cancel the results of the Second World War»https://t.co/FLgUCicVL3

