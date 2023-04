Ο Μπέντζαμιν Φερέντζ, ο τελευταίος επιζών εισαγγελέας στη δίκη της Νυρεμβέργης στη Γερμανία, οι οποίες έφεραν ενώπιον της δικαιοσύνης τους ναζιστές εγκληματίες πολέμου μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, και επί μακρόν θιασώτης του διεθνούς ποινικού δικαίου, πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 103 ετών, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Φερέντζ, δικηγόρος με σπουδές στο Χάρβαρντ, κατόρθωσε να καταδικάσει πολυάριθμους Γερμανούς αξιωματικούς που ηγούνταν περιφερόμενων ταγμάτων θανάτου κατά τη διάρκεια του πολέμου. Οι συνθήκες του θανάτου του δεν έγιναν αμέσως γνωστές. Οι New York Times ανέφεραν ότι ο Φερέντζ πέθανε σε ίδρυμα υποστηριζόμενης διαβίωσης στο Boynton Beach της Φλόριντα.

Ήταν μόλις 27 ετών όταν υπηρέτησε ως εισαγγελέας το 1947 στη Νυρεμβέργη, όπου ναζιστές κατηγορούμενοι, συμπεριλαμβανομένου του Χέρμαν Γκέρινγκ, αντιμετώπισαν μια σειρά από κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας που έμεινε στην ιστορία ως Ολοκαύτωμα, κατά το οποίο έξι εκατομμύρια Εβραίοι και εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι δολοφονήθηκαν συστηματικά.

Today the world lost a leader in the quest for justice for victims of genocide and related crimes. We mourn the death of Ben Ferencz—the last Nuremberg war crimes prosecutor. At age 27, with no prior trial experience, he secured guilty verdicts against 22 Nazis.

