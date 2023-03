Σε μία ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη απόφαση προχώρησε η διοίκηση του BBC καθώς επέλεξε να απομακρύνει τον Γκάρι Λίνεκερ από την παρουσίαση της εκπομπής «Match of the Day» μετά το σχόλιο του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή για την κυβέρνηση της Αγγλίας και τη μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί.

Ο Λίνεκερ, ο οποίος έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν πρόσφυγες στο σπίτι του, είχε κάνει retweet μια ανάρτηση με βίντεο της υπουργού Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν να μιλάει για έναν προτεινόμενο νέο νόμο, με το σχόλιο «Καλό παράδεισο, αυτό είναι πέρα από απαίσιο».

A thought provoking thread that’s worth a couple of minutes of your time: https://t.co/NckBd2wEIe

— Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 8, 2023