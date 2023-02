Εκατόν εβδομήντα οχτώ ώρες μετά τον φονικό σεισμό στην Τουρκία ένα 6χρονο κορίτσι και μια 70χρονη γυναίκα ανασύρθηκαν σήμερα ζωντανές μέσα από τα ερείπια στην επαρχία Αντιγιαμάν.

Συγκεκριμένα μία γυναίκα, η Σεράπ Ντονμέζ, βγήκε ζωντανή από τα ερείπια πολυκατοικίας που είχε καταρρεύσει στην Αντάκια (Αντιόχεια), 176 ώρες μετά τον σεισμό όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώ στην ίδια πόλη της επαρχίας Χατάι, μια 70χρονη γυναίκα, η Νουράι Γκιουρμπούζ, σώθηκε αφού πέρασε 178 ώρες κάτω από τα συντρίμμια.

Επίσης, ένα νεαρό κορίτσι με το όνομα Miray διασώθηκε από τα ερείπια πολυκατοικίας στην πόλη Adiyaman της νότιας Τουρκίας σήμερα Δευτέρα, 178 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό που συγκλόνισε την περιοχή, σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης. Την είδηση επιβεβαίωσε τούρκος υπουργός.

Ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός CNN Turk είπε ότι το κορίτσι ήταν έξι ετών και ότι οι διασώστες ήταν επίσης κοντά στο να φτάσουν τη μεγαλύτερη αδερφή της.

Miray, a 6-year-old girl, rescued from rubble in Adiyaman 178 hours after massive earthquakes hit Türkiye

