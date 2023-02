Ενώ πολλές συνοικίες καταστράφηκαν σχεδόν ολοσχερώς στο Χατάι, μία από τις 10 επαρχίες που συγκλονίστηκαν από δύο μεγάλους σεισμούς, είναι αξιοσημείωτο ότι στην πόλη Ερζίν δεν έπεσε ούτε ένα κτίριο, αλλά ούτε και υπήρξαν θύματα.

Ο δήμαρχος της πόλης των 42.000 κατοίκων, Οκές Ελμάσογλου, εξήγησε ότι ο λόγος που δεν μετρήσαν απώλειες και καταστροφές ήταν ότι δεν επέτρεψαν παράνομες κατασκευές στην περιοχή.

Ο δήμαρχος του Ερζίν, σύμφωνα με πληροφορίες από το railynews.com, μίλησε στην τηλεόραση TV5, εξήγησε τον λόγο για τον οποίο δεν υπήρξαν απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και καταστροφές λέγοντας: «Δεν επέτρεψα την παράνομη δόμηση με κανέναν τρόπο».

Earthquakes don’t kill people, badly built buildings do.

Not a single building collapsed in Erzin, Hatay, perhaps because the Mayor never signed off on unsafe or “kaçak” buildings.

Residents were angry at him, he says.

But he was saving their lives.pic.twitter.com/pfw1n3FyW3

